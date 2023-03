El Festival «Tierra Grande» ya cuenta con más de 15 mil personas inscriptas

Al respecto, la secretaría Provincial de Cultura, Lucía Rossi señaló que “estamos muy contentos por la repercusión que ha tomado el evento. Hay mucho interés de la comunidad y sabemos que habrá gran movimiento de turismo interno de Río Grande y Tolhuin, así como también de la Patagonia Sur y Chile”.

“La web para inscripciones fue divulgada hace 24 horas y antes de ese anuncio ya hubo personas que lograron dar con el sitio www.tierragrande.ar y ya contamos con 15 mil inscriptos” agregó Rossi. Al mismo tiempo, resaltó que “si por algún error específico no se pueden registrar en la web, acérquense ese día porque el predio tiene la capacidad de entre 15 y 20 mil personas por jornada, así que va a haber lugar para todos. Por eso pedimos que no hagan fila desde temprano, ya que el evento es al aire libre y no es necesario sumar horas de frío”.

“El predio se abrirá a las 16 horas y los shows del viernes y sábado comenzarán a las 19 horas, mientras que el domingo iniciará a las 18 horas, por lo tanto hay tiempo para ingresar, hacer los cacheos correspondientes y así asegurarnos que no ingresen elementos no permitidos. El expendio e ingreso de bebidas alcohólicas tampoco estará permitido, pero sí habrá venta de comida y bebidas no alcohólicas” detalló Rossi.

Asimismo subrayó que “además contaremos con puntos de hidratación gratuita y por ello invitamos a que lleven botellas reutilizables vacías para minimizar el uso de descartables en el predio y colaborar con el medio ambiente”.