EMOTIVO RECONOCIMIENTO AL LOCUTOR MARCELO MURPHY POR SU TRAYECTORIA EN LA CIUDAD DE USHUAIA

En el ex cine Packewaia la legisladora provincial Victoria Vuoto encabezó el acto de reconocimiento que aprobó la Legislatura provincial a Marcelo Murphy, locutor oficial de los actos de la ciudad, de la Vigilia del 2 de Abril a lo largo de más de tres décadas y divulgador de la historia de Ushuaia a través de las cientos de entrevistas a antiguos pobladores y pobladoras.

La legisladora Victoria Vuoto tomó la palabra y contó que “aprobamos por unanimidad en la Legislatura un reconocimiento a Marcelo hace un par de sesiones ordinarias y queríamos entregárselo en un contexto donde pudiera compartirlo con su familia y hacer un reconocimiento en vida”.

“Marcelo es una de esas personas que para nosotros es indispensable. Es protagonista de nuestra historia, de nuestra ciudad y este reconocimiento lo hicimos antes de que te vote el pueblo de nuestra ciudad. Pero además creo que el mejor reconocimiento a tu trayectoria y al aporte que le haces a la comunidad es que miles de personas te hayan votado como Embajador de Ushuaia, porque has llegado al corazón de nuestra ciudad”, dijo la parlamentaria.

“Quiero transmitirte en nombre del intendente Vuoto el afecto, el cariño, el amor que te tiene y para nosotros era muy importante hacer este reconocimiento institucional desde la Legislatura, desde los ex Combatientes, y fundamentalmente de todas las personas que crecimos con vos locutando cada 12 de Octubre, cada vigilia de Malvinas”, le dijo a Murphy. “Sos nuestro gran baluarte y nuestra historia viva. Gracias por todo lo que haces, por tu compromiso con la ciudad, gracias a tu familia que fueron grandes aliados. Disfrutalo, es para vos y disfruta de toda esta gente que te quiere y que te agradece todo lo que haces con tanto amor. Gracias Marce, esto es para vos”, expresó.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad Omar Becerra presente en el acto, acercó el saludo del intendente Walter Vuoto y destacó “la manera maravillosa en que Marcelo Murphy transita la vida”. “Siempre ha trabajado, sin ninguna arrogancia, siempre con la bandera de la humildad y haciendo un enorme aporte a la ciudad”, dijo el funcionario municipal acompañado del secretario de Asunto Malvinas Daniel Arias y demás autoridades municipales, familiares de Marcelo Murphy, compañeros y compañeras de trabajo de distintos medios y de Protocolo municipal, autoridades e integrantes del Centro de ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia.

Becerra elogió el trabajo de Marcelo Murphy a lo largo de los años y agradeció a la legisladora Vuoto “por esta hermosa iniciativa que hoy estamos viviendo”. Dirigiéndose a Victoria Vuoto expresó “te lo agradezco de corazón, porque estamos reconociendo a alguien con quien cada vecino y vecina se siente identificado a través de alguna acción que Marcelo le ha brindado en algún momento”.

Becerra recordó los años de historia compartida. “Formamos parte del Territorio nacional, formamos parte de la construcción de la Provincia y de un montón de momentos; y él siempre ha estado presente”. “Quien les habla le propuso al entonces intendente de la ciudad Mario Daniele, el nombre de Marcelo Murphy para el cargo de Director de Cultura de la ciudad y le pareció una excelente elección. Lo llamé y le propuse ese lugar y me dijo que no sabía nada de eso. Y no se daba cuenta que lo que venía haciendo marcaba profundamente una forma de consolidar la Cultura de la ciudad a su manera”, sostuvo Becerra.

“Con todo su trabajo logró algo muy importante que es el enorme reconocimiento de todos nuestros vecinos y vecinas. En estos siete años de la gestión de nuestro intendente Walter Vuoto, hay que resaltar que la dinámica del trabajo, que muchas veces no nos permite detenernos en estas cosas maravillosas. Vamos por muchos años más Marcelo, en las distintas acciones que nos toque transitar. El pueblo de Ushuaia te quiere, te reconoce y vamos para adelante”, expresó Omar Becerra.

Notablemente emocionado por el homenaje, que además fue sorpresivo, Murphy agradeció a la legisladora Victoria Vuoto, que hizo extensivo a la Legislatura y a todos los presentes. “Son muchos años de transitar en distintos momentos esta profesión que amo con profundidad y locura, me da tranquilidad lo que dijo Victoria, lo que dijo Omar, que es darle continuidad. Ojalá que sea así”. Agradeció a Adriana, su esposa, a sus hijos Santiago y Guillermo “que me bancaron”, a sus nietos Luna, Xavier, Benjamín y León, a su sobrina Andrea Salguero y demás familiares.

Tras agradecer extensamente a quienes otorgaron el reconocimiento y organizaron el encuentro, a cada integrante de su familia presente, Murphy expresó “confieso que he vivido y es maravilloso”.

“Gracias Victoria por esta idea y, a través tuyo a la Legislatura; gracias por el reconocimiento de la gente con la que me cruzo permanentemente, el reconocimiento de los antiguos pobladores, de los vecinos de la ciudad que me cuentan historias maravillosas y eso hace que uno quiera más a nuestra ciudad”, finalizó Murphy tras recibir el merecido reconocimiento.