CONSENSO UNÁNIME EN VARIOS DE LOS ARTÍCULOS DE LA REFORMA

El primero de los consensos se logró sobre la Causa Malvinas, acuerdo con gran carga emotiva, celebrado cálida y notoriamente por los convencionales, Ex Combatientes y vecinos de la ciudad. Durante el debate, se resolvió utilizar el proyecto presentado por Ex Combatientes –que analiza las propuestas presentadas por este tema, en torno a terminologías y vocablos utilizados- como texto base para la conformación de la redacción final, el cual llevará como título del artículo 23, Causa Malvinas. Entre varios de los aspectos trabajados destaca el rol institucional del Municipio en la defensa de la soberanía y de Ex Combatientes; la incorporación del espacio “Pensar Malvinas” dentro de la Carta; la creación de un área de mayor jerarquía; reconocer a herederos, veteranos y veteranas; realizar acciones concretas en foros nacionales e internacionales; entre otros.

Por otra parte, el trabajo legislativo también abarcó el análisis sobre el artículo 21 que define el carácter turístico de la ciudad de Ushuaia. En referencia a este tema, se analizaron las propuestas de bloques y de particulares y se acordó trabajar en base al proyecto presentado por la convencional Mónica Urquiza. Luego de un breve cuarto intermedio sobre bancas, oportunidad en que consensuaron y enriquecieron los fundamentos del proyecto, se llevó nuevamente a comisión para lograr otro dictamen.

Otro consenso se logró con el acuerdo de la redacción de los artículos 25 y 26 de la Carta Orgánica que refiere a las definiciones de los conceptos de vecino y habitante, los derechos generales y exclusivos, a través de la unificación de los proyectos presentados y de un breve análisis en cuarto intermedio.

También por la vía de la unificación de proyectos, se acompañó de manera unánime la modificación del artículo 27 de la Carta Magna que describe los derechos de las personas, ampliando conceptos sobre la igualdad de trato y oportunidades sin discriminación, e incorporando a la redacción perspectiva de género y equidad.

La primera comisión temática fue presidida por el convencional Juan Carlos Pino este martes, desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las 18 en el Centro Cultural Actuar. Al inicio del mismo, se definió el funcionamiento de las secretarías y se estableció como límite de presentación de dictámenes las 16 horas del día siguiente al trabajo en comisión.

Al término de la jornada, se informó que se trabajará sobre el artículo 19 –escudo distintivo de la ciudad de Ushuaia- y sobre el artículo 30 –garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres- este miércoles desde las 10 horas, con el fin de seguir con el análisis del temario de asuntos para que puedan ser sancionados en sesión.