El periodista Angel Fretes recibió el Premio Dorado 2022 por su labor en Periodismo Religioso de Tierra del Fuego

El periodista Fretes participó de este nuevo evento nacional que se realiza cada año en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, donde se reúnen periodistas y trabajadores de prensa de todo el país.

Éste año, Fretes volvió a participar por su programa "El Angel de la Radio" que sale por la 93.1 Fm Espectáculo Ushuaia, La 95.1 Tolhuin y 91.5 Fm Infinito Tolhuin, y la 91.1 Fm Infinito Río Grande (galardonado con el Premio Dorado 2021) y sumando ahora su medio digital de "Servicio Informativo Religioso" www.austrinidad.com.ar de Tierra del Fuego, AIAS.

En esta oportunidad, el periodista fueguino recibió el Premio Dorado 2022 por su labor periodístico religioso, y además, desde la organización del evento nacional, recibió el libro "El Impenetrable Chaqueño", que es entregado en los viajes o visitas protocolares, por el propio Gobernador chaqueño, Jorge Milton Capitanich.

"Éste año fue para mi labor de Periodismo Religioso en Tierra del Fuego, a través de mi proyecto de página web www.austrinidad.com.ar, que para los que no sabían, lo vengo trabajando en silencio alrededor de 5 años, tratando de llevar a este sector de la sociedad de la Provincia, toda la información eclesiástica, siendo la única en la región patagónica", contó Fretes tras recibir su primer reconocimiento en éste rubro.

Además agregó que "en este proyecto, fui creciendo con aciertos y errores, porque fue un desafío nuevo y con mucha incertidumbre, pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va formando y también hablando con muchas personas que siempre están dispuesta a brindarme sus conocimientos y distintas miradas".

Fretes agradeció "a los feligreses y líderes religiosos de los distintos credos que en los últimos años fui conociendo y estamos en contacto para dar difusión a las distintas actividades religiosas de nuestra provincia, y siempre me apoyan con sus oraciones"; y agregó, "gracias a mis seres queridos que me tienen paciencia por no estar con ellos, ya que mis proyectos, ya sea por la radio o por estar trabajando en casa, o estar cubriendo eventos, no estoy lo suficientemente con ellos".

La edición XVI del Premio Dorado 2022, tuvo cinco momentos, el viernes 5 de agosto, los periodistas mantuvieron un primer encuentro con el equipo de organización junto con el Instituto de Turismo del Gobierno del Chaco, quienes brindaron una charla sobre los recursos naturales que posee la provincia, y al finalizar compartieron un almuerzo.

Durante la noche, los trabajadores de prensa asistieron a una Peña Folclórica en la "Peña Nativa Martin Fierro" de la ciudad.

El sábado 6 de agosto, se realizó una nuevo encuentro de charlas sobre la Comunicación por parte de distintos periodistas, y luego una charla por parte de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente del Chaco, al finalizar se llevó a cabo un almuerzo.

Luego a las 21.00 tuvo lugar la Gala de Premiación en la Casa de la Cultura de la ciudad, y al finalizar, los periodistas se trasladaron nuevamente a las instalaciones de la "Peña Nativa Martin Fierro" para concluir con una cena.