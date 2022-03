LA ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DE COLECTIVOS SEGUIRÁ EN COMISIÓN

“Acompañamos a las usuarias y usuarios del servicio durante los dos duros años de pandemia congelando la tarifa a valores de diciembre de 2019, pero en ese lapso de tiempo los ingresos de UISE por venta de boletos bajaron, y los costos de los rubros más significativos de la estructura de costos del servicio aumentaron entre un 100 y un 150 por ciento”, explicó el titular de UISE.

Bocchicchio explicó que “pedimos el incremento de la tarifa después de haber mejorado sustancialmente el servicio, llegando a más barrios, y no al revés, es decir, condicionando la mejora a un aumento de tarifa como ocurría antes” y aclaró que el valor de tarifa propuesto por UISE “responde a una estructura de costos verificable, y en sintonía con el mapa de tarifas nacional, donde seguimos por debajo de las ciudades que tienen un servicio similar respecto de la cantidad de habitantes”.

En esa línea mencionó algunas tarifas vigentes: “Río Grande $38,95; Río Gallegos $60; Bariloche $62; Comodoro Rivadavia $53; Santa Rosa $54,60; Esquel $60; Puerto Madryn $51,55; Necochea $80”

“Pero también otras ciudades y capitales como Bahía Blanca $76; Mar del Plata $59; Córdoba, Santa Fe y Rosario $59,35; Corrientes $60; Tandil $44,85, por mencionar algunos ejemplo”, añadió Bocchicchio.

El pedido de actualización de la tarifa de transporte público pasó por la instancia obligatoria de la Asamblea Tarifaria, un espacio participativo donde no recibió objeciones y para ser implementado requiera la aprobación de los dos tercios de los integrantes del Concejo Deliberante.

“Somos una empresa de capital estatal, no especulamos y ponemos todo lo que tenemos para ofrecer el mejor servicio posible, eso tiene un costo, gracias a los subsidios municipales el menor posible para las usuarias y usuarios, pero no es serio dejarnos con la sola herramienta de aumentar el déficit o recortar la cantidad de colectivos en la calle para darle sostenibilidad a UISE, como antes hacía Autobuses Santa Fe”, razonó.