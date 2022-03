Atados a un servicio deficiente- La odisea de conseguir taxi y remis en Ushuaia

El último estudio de mercado, realizado durante la pandemia en los meses en que regía la fase 1 (esto es, la de confinamiento más estricto), lógicamente no mostraba la necesidad de otorgar licencias. Sin embargo, con la progresiva apertura de actividades económicas pero el contagio de algunos choferes, el servicio siguió estando resentido. Pero con el descenso de casos de la variante Omicron, a principios de 2022, la cantidad de vehículos con choferes trabajando y estando disponibles se mantiene en baja. No hay explicaciones de dirigentes del sector del transporte público, que siguen alegando que hay choferes aislados por Covid19.

En consultas realizadas, se reconoce que existen vehículos con choferes que no sólo no cumplen con la prestación del servicio, sino que además tampoco existen controles debidos por parte del Municipio de Ushuaia, que es, en última instancia, la autoridad de control correspondiente al caso. Taxis que deberían cumplir 12 horas, repartidas en dos turnos, están la mitad de las horas o directamente no trabajan. En el caso de las agencias de remis, se registra "servicio condicional" sin importar si es un martes a las 16 horas o un viernes a las 23:30.

Por otra parte, si bien se prohibió la llegada a Ushuaia de empresas de transporte de pasajeros mediante aplicaciones, como Uber o Cabify, por mencionar las dos más conocidas, sería de relevancia poder revertir esta política. La falta de móviles disponibles de taxi y remis en la calle obliga prácticamente a innovar en la oferta del servicio para mejorar la calidad en la prestación. Incluso en Río Grande se está avanzando en la posibilidad de aceptar la llegada de aplicaciones similares.

Es inexplicable que, ante tarifas cada vez más caras y un servicio cada día más deficiente, algunos dirigentes sectoriales pretendan monopolizar un servicio dejando de rehenes a miles y miles de vecinos que observan con desparpajo e indignación los egoísmos de algunos que se dicen trabajadores del volante. No podemos minimizar la gravedad de la implementación de tarifa diferencial nocturna, la cual pusieron en marcha todas las empresas que hoy están brindando el servicio de transporte público en el mercado local.

Los fines de semana, con boliches, bares y pub trabajando a pleno de su capacidad, precisamente lo que debe incentivarse es el uso de transporte público que reduzca la circulación de personas en posible estado de ebriedad con riesgo de generar o ser víctimas de accidentes de tránsito. Precisamente la tarifa diferencial nocturna lo que incentiva es el uso de vehículos particulares. Capítulo aparte merece el aeropuerto internacional "Islas Malvinas" de nuestra ciudad, única terminal áerea del país que no posee líneas de colectivos para trasladar pasajeros y turistas que llegan y que quedan a la merced de un servicio como el que describimos.

Si bien el traslado de pasajeros a sus lugares de residencia temporal en la ciudad no debería ser objeto de discordia, el trabajo de guía de turismo no profesional que llevan adelante los taxis y remis hacia la zona de los valles, llevando turistas hasta el punto de partida de excursiones como Laguna Esmeralda, acota la prestación del servicio que se realiza en la ciudad.