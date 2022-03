Mariana Oviedo: “Es importante recuperar la unidad del MPF para seguir proyectando un crecimiento ordenado de nuestra ciudad y nuestra provincia”

Política Shelknamsur Por

En diálogo con la Prensa, la Concejal del Movimiento Popular Fueguino, Mariana Oviedo, se refirió a la situación del histórico partido provincial. “Cuando me preguntan cómo es mi relación con otros dirigentes electos de Ushuaia, digo que a diferencia de algunos yo sigo siendo del MPF. A veces me sorprende que me cuestionen los mismos sectores que han hecho muy poco por construir internamente, a pesar de que mi voluntad desde el inicio de mi gestión ha sido la de trabajar abiertamente con todos los sectores del Movimiento”, comentó la Concejal.