LA EMPRESA NEUTRÓN Y LA MUNICIPALIDAD BUSCAN INCENTIVAR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD

“San Martín” partió al espacio desde la base de la NASA en Cabo Cañaveral marcando un hito histórico para la ciencia argentina. Se trata de un proyecto surgido de una escuela en Mar del Plata y que servirá para brindar conexión a Internet y comunicaciones en zonas rurales de nuestro país.

Gustavo Ventura destacó que el trabajo de la empresa en el proyecto satelital es “un hito histórico nacional, ya que nunca antes se había lanzado un satélite de estas dimensiones y características a nivel latinoamericano. Y lo más importante es que se trata de un proyecto ciento por ciento nacional, hecho por argentinos, ingenieros técnicos, magísteres, y doctores que trabajan en el desarrollo constante de nuestra tecnología. Neutron es una empresa aceleradora de Innova Space, que ya lanzó junto a Spacex su primer picosatélite "General San Martín" desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos”.

El objetivo del encuentro es “generar todas las condiciones necesarias para que Neutrón pueda desarrollar tecnología en Ushuaia, generando transferencia de conocimientos y know how, formación y capacitación en este ámbito para nuestros jóvenes, quienes se podrían sumar a estos desarrollos para participar”, explicó Ventura.

Por su parte, el CEO de Neutrón, Maximiliano González Kunz, destacó que “la capacidad de desarrollo de la República Argentina en materia satelital es inmensa. No se trata solo de inversión económica, sino que tiene que ver también con la pasión, con el trabajo y la dedicación. Estamos muy interesados en basarnos en Ushuaia, agradecemos al intendente, a Gustavo Ventura quien tomó contacto con nosotros y comenzamos a trabajar en la posibilidad de basarnos en Ushuaia”, dijo luego del encuentro.

En relación al exitoso lanzamiento del 'General San Martín' Gonzalez Kunz explicó que “el satélite cruzó el espacio, las islas Malvinas y están en el cielo mirando y potenciando nuestra soberanía tecnológica y satelital”.

El proyecto de constelación de Innova Space tiene por objetivo brindar conectividad a las zonas rurales del país, ya que fue diseñado para dar cobertura de comunicación donde no la hay, principalmente áreas agrícolas y mineras. "Esto tendrá un inmenso impacto ya que permitirá la optimización de procesos, suba de la producción, una disminución del impacto ambiental en agroinsumos, además de lograr un uso responsable de agua", señaló Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón, la empresa aceleradora de proyectos.

“Este, como muchos otros proyectos en los que estamos trabajando, son iniciativas privadas. Pero es muy importante contar con el apoyo del Estado. Es necesario romper con el prejuicio de que el Estado y lo privado no pueden coexistir, cuando en realidad en el mundo se trabaja con esta articulación. Este trabajo conjunto demuestra un poco la Argentina que queremos” enfatizó Maximiliano González Kunz.