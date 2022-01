A propuesta de Mariana Oviedo, la doctora Verónica Baró fue nombrada ‘Ciudadana Destacada’

La directora médica de LUCCAU recibió la distinción por su aporte a la prevención y el tratamiento del cáncer. La concejal Mariana Oviedo (MPF) aseguró que “este reconocimiento representa el agradecimiento de toda la comunidad por su compromiso y vocación, por su calidez y su profesionalismo”, en tanto la doctora Baró afirmó que “es un honor recibir esta distinción, la comparto con todo el equipo que me acompaña”.

La concejal del Movimiento Popular Fueguino, Mariana Oviedo, entregó la distinción de ‘Ciudadana Destacada’ a la doctora Verónica Baró, directora médica de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), iniciativa impulsada desde su Banca por su aporte a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer en todas sus formas.

“Este reconocimiento representa el agradecimiento de toda la comunidad por su compromiso y vocación, por su calidez y su profesionalismo”, explicó la concejal Mariana Oviedo y agregó que “surgió justamente a partir de los vecinos; compartimos la convicción de que la doctora Baró es una gran referente en materia de salud y avanzamos en esta distinción, más que merecida”, sostuvo.

La entrega del Diploma y la Medalla de ‘Ciudadana Destacada’ se concretó días atrás en instalaciones de LUCCAU. Acompañada por integrantes del equipo de profesionales y comisión directiva de la Institución, la doctora Verónica Baró agradeció el reconocimiento, y afirmó que “es un honor para mí recibir esta distinción, porque viene desde la iniciativa de personas que me han conocido como médica, en la intimidad de las consultas y visitas domiciliarias a mis pacientes oncológicos tan queridos”.

“Seguramente muchos de ellos ya no están con nosotros pero queda la familia siempre agradecida, eso es un aliento para seguir en este camino sabiendo que a pesar de no poder curar a algunos podemos acompañar a todos, no sólo desde el punto de vista médico sino humano”, expresó la Directora Médica de LUCCAU.

La doctora Baró aseguró que “todo lo que hago, lo hago desde el corazón y sabiendo que sola no estoy, que siempre me acompaña un equipo, tanto cuando estaba en el Hospital como ahora en el ámbito privado”, por lo que “comparto este reconocimiento con todos ellos y con cada una de las personas que han trabajado conmigo”, expresó la Ciudadana Destacada de Ushuaia.

En ese sentido, la concejal Mariana Oviedo destacó “el inmenso aporte que hacen, cada uno de ustedes, profesionales, comisión directiva, administrativos, todo el equipo de LUCCAU encabezado por la doctora Baró, para la prevención y el tratamiento del cáncer y el acompañamiento permanente a los pacientes y sus familias en momentos tan difíciles”, y anticipó que próximamente también se entregará un reconocimiento dirigido a todos los trabajadores de la Institución.