Desde el inicio de la pandemia, Tierra del Fuego marca 493 pacientes fallecidos

En la última semana no se detectaron casos nuevos en ninguna de las tres ciudades fueguinas. Actualmente no hay pacientes internados en UTI en toda la Provincia. El número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 31.237. No hay en el día de la fecha casos activos en Tierra del Fuego.