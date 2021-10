LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PRESENTÓ EL FILM “LA SOLEDAD DE LOS HUESOS” DE ALFREDO LICHTER

Con amplia concurrencia de familiares y público en general se realizó el estreno en la Sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura y con el impulso del INCAA. La difusión cuenta con el apoyo del grupo empresarial petroquímico TotalEnergies.

Durante más de una hora los invitados pudieron disfrutar de la película que cuenta con relatos de protagonistas de la época, en la que esta mujer pionera, bióloga y científica eligió a Tierra del Fuego para construir su vida. La película participó de varios festivales, donde fue reconocida por la singular historia y la manera de ser contada.

La soledad de los huesos es una película de 2020 donde Alfredo Lichter analiza la figura de de Natalie Goodall, una mujer que a principios de la década del 60 llegó desde los Estados Unidos a Tierra del Fuego para hacer de este lugar, su mundo y desde allí impulsar investigaciones para estudiar la flora y fauna del lugar.

A principios de los ochenta, cuando el director conoció a Goodall, ésta ya estaba trabajando en la colección de huesos, que luego se convirtió en el actual Museo de Estancia Harberton. “Mientras trabajaba en el estudio de los mamíferos marinos para el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, la invitamos a que venga a una reunión de referentes, que eran muy pocos por ese entonces, y vino. Nos conocimos en la reunión y luego mantuvimos contacto, siempre fue una referente, me ayudó en algunos trabajos, hicimos cosas en conjunto, nos tratamos, no nos vimos asiduamente, pero siempre estuvimos en relación” destacó Lichter.

Además Lichter agradeció “a todos y a todas las que colaboraron en esta obra, ya que solo se arma con un equipo, en una acción colectiva, y con la confianza de su familia ya que esta película significa sólo un recorte de la vida de Natalie”.

“Esta película es un cine artesanal, no comercial, y sin apoyo de TotalEnergies y de la Municipalidad de Ushuaia no hubiera sido posible. Fue así que buscando caminos encontramos gente que confió en el proyecto”, destacó.

Por su parte, la Secretaria de Cultura y Educación María José Calderón agradeció “la presencia del autor, a sus familiares y al público presente en la sala, ya que fue muy cálido el encuentro. Transmitió el saludo y el agradecimiento del intendente Walter Vuoto que por cuestiones de agenda no se encuentra en la ciudad”.

“Que se haga esta presentación en el mes aniversario de la fundación de la ciudad donde se homenajea a todos y todas las pioneras que construyeron historia como el caso de Natalie Goodall, con una mirada de su entorno y el cuidado de la naturaleza ya desde aquellos años” expresó Calderón.

Cabe recordar que Natalie Goodall nació en una granja cerca de Lexington, en el estado de Ohio. En su juventud ganó una beca de estudios que entre otros títulos fue una maestría en biología, viajando al extremo sur de la Argentina.