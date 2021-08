Me voy a retirar de la política el día que me pongan en la cajita de madera, dijo Jorge Lechman

El legislador (M.C) del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Jorge Lechman, en dialogó con Radio Universidad 93.5 realizó un balance sobre la situación política interna partidaria y provincial, y remarcó que su militancia sigue en pie. “ Yo me voy a retirar de la política el día que me pongan en la cajita de madera. Sigo militando pero en esta oportunidad me he mantenido un poco alejado. El sueño de gobernar la provincia lo mantengo firme y presente, pero los tiempos son los que mandan y las situaciones coyunturales hacen que uno deje los sueños de lado o siga insistiendo más adelante. No me han llamado pero tampoco yo me he acercado. Si hubiese tenido intenciones de participar, no necesito que me llamen y hubiese armado mi propia lista, sin importar los resultados. Sigo manteniendo mi espacio propio pero soy muy respetuoso de lo que decidieron los afiliados en 2019. Yo presenté una lista, Mónica Urquiza presentó otra y la mayoría de los afiliados avaló la de Urquiza y no la mía. Soy respetuoso de eso”, dijo.