Programa periodístico y solidario de Ushuaia salió ganador del Premio Dorado desde el Chaco

Un jurado integrado por periodistas y locutores de cada emisora e institución adherida, y por los ganadores de las ediciones anteriores, eligen los proyectos presentados en distintas categorías.

"Me acaban de notificar que mi programa periodístico y solidario El Angel de la Radio, Al Aire hace casi 8 años en Ushuaia, salió ganador del Premio Dorado desde la provincia del Chaco", contó en la tarde de éste martes el conductor Fretes a través de sus redes sociales.

"Para mí es una inmensa alegría, un camino de mucho sacrificio, y esto, es un enorme empujón para seguir con más fuerza junto a toda la gente", sostuvo.

"Este Premio se lo dedico a toda mi audiencia que me deja acompañarlos cada mañana, tanto en Ushuaia por la 93.1 Fm Espectáculo y en Río Grande por Fm Infinito 91.1", agradeció.

"De llegar del Chaco a Tierra del Fuego, y que desde mi provincia natal me hagan entrega del Premio Dorado, en algo que tanto me gusta como es la Radio, es una inmensa alegría que no puedo expresarlo en palabras. Muchas gracias desde ya", expresó el conductor.

"En el programa, como siempre digo, no solo informamos, sino ayudamos a buscar soluciones y ser el puente entre la gente y los funcionarios", comentó Fretes tras la confirmación del premio.

En este marco, "obviamente que voy a estar presente en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco asistiendo a la Gala de premiación", afirmó.