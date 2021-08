INAUGURÓ EL RENOVADO CENTRO DE JUBILADOS KAUPÉN EN COMPAÑÍA DE LA DIPUTADA YUTROVIC, LA DIRECTORA DE PAMI GARAY Y LA CONCEJALA AVILA

“Esta casa nueva es una felicidad para todos y lo es también para mí. El Intendente me ha encomendado que venga a traer su especial saludo y abrazo, y unos presentes porque la inauguración de una casa nueva amerita que la sigamos embelleciendo y dotando de cosas que se necesitan y esto es muy importante”, dijo la diputada Yutrovic.

Dirigiéndose a los y las integrantes del Centro de Jubilados, Yutrovic contó que “desde la Cámara de Diputados, en septiembre del año pasado, votamos una ley para que se vuelva a la actividad, recursos, el fondo de garantía de sustentabilidad con la que a ustedes le pagan la jubilación, eso para nosotros fue un paso importante porque significó resguardar y que no siguiera vaciándose esa caja, porque ponían en riesgo las jubilaciones futuras”. Agregó que “gracias a esa ley también, hoy me da alegría saber que ANSES tiene recursos para pensar nuevas políticas públicas que tienen que ver con que las personas accedan a una jubilación”.

Destacó, además la ampliación del sistema con el reconocimiento a las tareas de cuidado que mayoritariamente asumen las mujeres, sumando años a su jubilación en función de los hijos que tuvieron a cargo. “Ahora si tienen 60 años van a poder aportar esos años y conformar su jubilación. Me llena de alegría, se habla de 155 mil mujeres en todo el país y en Tierra del Fuego unas 800, que van a poder acceder a una jubilación con todo el servicio que ofrece el PAMI”, dijo Yutrovic.

La directora ejecutiva del PAMI, Yésica Garay, expresó que “el centro está hermoso y los venimos acompañando en todo este proceso, todo este tiempo y, se los tengo que decir una y otra vez, me llega al alma cada vez que vengo y compartimos. Venimos haciendo un trabajo en todos los centros y no es algo menor estar acá hoy con Laura, con Carolina Yutrovic, que hoy viene en representación del intendente”.

Recordó que “con Laura, Matías y Martín Pérez siempre hemos estado en el mismo lugar, a veces nos toca momentos y somos compañeros que siempre estuvimos en el mismo lugar trabajando para todos los adultos mayores de toda la provincia, y que hoy estemos acá no es casual y festejar con ustedes es maravilloso. Seguramente hoy falten personas que hicieron posible este edificio, por lo pronto nosotros seguiremos trabajando sabiendo que falta un consultorio y una peluquería”.

“Vamos a seguir acompañándolos, ya sea para un trámite, medicamentos gratuitos sabiendo que fue una promesa de la campaña del Presidente y hoy cada afiliado de todo el país lo puede recibir. Es un orgullo”, dijo Yésica Garay.

La concejala Laura Avila agradeció la invitación y sostuvo que “desde que Walter me convocó a la militancia y a ser parte de la gestión, realmente estos son los momentos que más satisfacción me traen. Quiero pedirles por supuesto que nos sigan acompañando en lo que hacemos porque creemos que hay que marcar el camino”.

“Hoy con la residencia de adultos mayores, que no fue magia sino el trabajo que ustedes vienen haciendo hace mucho tiempo. Fue el trabajo del intendente, de la decisión política del intendente de poder llevarlo adelante”, remarcó.

El presidente del Centro de Jubilados, Jesús Cabezas, expresó que “Kaupén significa nuestra casa, asique me comprometo a que los ayude. Esto es nuestro cuidémoslo, sabiendo que hoy estamos nosotros y mañana pueden estar nuestros hijos, nuestros nietos y queremos que esta familia siga creciendo. Estamos muy contentos”.