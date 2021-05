“EL LUNES 31 VUELVEN A LA PRESENCIALIDAD ADMINISTRADA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES QUE LO TENÍAN ESTABLECIDO”

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Analía Cubino, informó que este lunes 31 de mayo regresan a la presencialidad los grupos y burbujas que ya estaban establecidos en sus cronogramas escolares para la presencialidad durante esa semana.



“El Decreto habilitaba hasta el 30 de mayo las medidas. Las provincias que no están en alarma epidemiológica, que es el 4º nivel de estatus sanitario, retornamos directamente a la presencialidad con las burbujas que estaban establecidas por cronogramas junto a las familias y las escuelas. Estos grupos son los que tienen que ir a la presencialidad la semana del 31 de mayo al 4 de junio”, explicó la funcionaria.



Asimismo, aseguró que “por organización familiar y de escolaridad ya definida, esta semana, que en realidad fueron los tres días hábiles 26, 27 y 28 mayo, se hicieron trabajos desde la virtualidad para aquellos grupos que les tocaba la presencialidad”.



“El lunes 31 de mayo, vuelven a esta presencialidad administrada todos los niveles y modalidades que lo tenían establecido”, aseveró Cubino.



En este punto, la Ministra destacó el desarrollo de la presencialidad administrada en la provincia, el cual “viene funcionando con los protocolos, dándonos la posibilidad de estar en un estatus sanitarios que se sostiene y que no ha incrementado su peligrosidad en casos”.



“Desde el 2 de marzo hasta hoy se informaron mil sospechas en un sistema educativo que tiene 52 mil estudiantes y 8 mil trabajadores y trabajadoras entre personal docente y no docente, de los cuales se confirmaron 200 casos en una curva decreciente”, informó la funcionaria.



De este modo, Cubino destacó el trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud en cuanto al avance en la vacunación docente.



“Tenemos entre personal docente y no docente 2.900 vacunados, de los cuales un porcentaje ya está con segunda dosis, resultando un poco más del 36 por ciento de personal vacunado en nuestra provincia”, recalcó.



En cuanto a la posibilidad de un adelantamiento de las vacaciones de invierno en la provincia, Cubino respondió que “lo hemos expresado como una posibilidad en Patagonia, pero con mucha precaución, por lo que aún no se ha definido”.