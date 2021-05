TOLHUIN ACOMPAÑÓ LA ENTREGA DE PREMIOS “JOVEN EMPRESARIO TDF 2021”

La semana pasada se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia, la entrega de los premios "Joven Empresario TDF 2021" organizados en todo el país por CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

Estuvieron presentes los 6 finalistas de la provincia, que fueron seleccionados por el jurado entre los más de 60 participantes (8 de ellos de la Ciudad de Tolhuin).

El acto estuvo presidido por el Presidente de CAME JOVEN, Federico Pelli, acompañado de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández en su carácter de Consejera titular de Came y Vice Presidenta Regional Patagonia y el referente de "CAME Joven" en Tierra del Fuego Mauro Valori.

En representación del Intendente de Tolhuin Daniel Harrington lo hizo el Secretario de Producción, Innovación y Desarrollo del Municipio Lic. Eduardo Ibarra.

“Queremos felicitar a todos los finalistas y en especial al ganador Atama Alimentos de la ciudad de Ushuaia. Celebramos el trabajo de quienes se destacaron en áreas como tecnología, innovación, oficio, desarrollo productivo regional e impacto social”, expresó el Secretario.

Los emprendimientos galardonados con menciones de honor fueron:

- CATEGORÍA DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL: Kenekik pesca y acuicultura, y ATAMA alimentos

- CATEGORÍA INNOVACIÓN Y DISEÑO: Factor Q Ushuaia

- CATEGORÍA OFICIO: De Tour

- CATEGORÍA IMPACTO SOCIAL: Soluciones Sustentables

- CATEGORÍA DESARROLLO TECNOLÓGICO: Cirenio