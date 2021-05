MELELLA CONFIRMÓ QUE ESPERAN LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO DE CRUCEROS

Con relación a ese tema, el mandatario adelantó que “le hemos pedido a la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti apurar la aprobación del protocolo para el Puerto de Ushuaia, por el tema de los cruceros. Tierra del Fuego ha presentado un protocolo muy importante y bueno para que pueda ser aprobado, y para que tengamos tranquilidad todos los fueguinos y todos los que nos vengan a visitar”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que el turismo de cruceros es muy importante para la provincia, “muy importante para todos los habitantes, especialmente para Ushuaia, y se está trabajando para en los próximos

días tenerlo aprobado y poder comunicarlo oficialmente a las empresas que tenemos un protocolo aprobado por si se llega a reactivar la actividad de cruceros” . No obstante, refirió que “uno nunca sabe que puede llegar a pasar pero por lo menos tenemos que estar bien preparados” y afirmó respecto del protocolo a aprobar que “primero lo que se pide es que todos vengan testeados en los cruceros, se va a tomar temperatura y un control de trazabilidad de los pasajeros”.

En ese marco, recordó que el año pasado no hubo contagios provenientes de los cruceros en el puerto de Ushuaia, “nosotros no hemos tenido ningún contagio, el año pasado cuando comenzó la pandemia y estaban los

cruceros el contagio no vino por ahí. Se dijeron muchas cosas de un barco chino, y nada que ver, no vino el contagio por ahí porque ellos tienen dentro un protocolo muy estricto y de mucho control”.

Asimismo enfatizó que desde Dirección Provincial de Puertos, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y el Ministerio de Salud han trabajado muchísimo con la Nación y sostuvo que “la realidad es que uno espera que ya para esa altura tener vacunada a toda la población y estar en otra etapa del movimiento social, el movimiento económico, productivo y poder tener el turismo que se necesita”.

Finalmente manifestó que “hay que ver también que pasa de acá en adelante, en el mundo entero, si vienen vacunados o no, esto es lo que se pensó unos meses atrás cuando incluso no teníamos el nivel de vacunación que tenemos hoy, por eso algunas cosas van a ser revisadas, pero lo que está claro es que va a haber un protocolo muy estricto acordado entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego para que pueda ser aplicado y tengamos turismo” agregando que “todo depende si las fronteras de nuestro país van a estar abiertas, porque hoy se encuentran cerradas. Pero pensando hacia adelante, todos queremos volver a reactivar la vida económica, productiva y social, es lo que deseamos una vez que pasemos esta pandemia” sentenció el mandatario provincial.