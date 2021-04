LAURA AVILA: “Visibilizamos y reconocimos a mujeres que forjaron nuestro presente”

“Me llena de orgullo y me pone muy contenta que hayamos reconocido con nombre y apellido a las mujeres que han construido nuestra historia, que fueron protagonistas y que contribuyeron a la construcción de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra Patria” explicó Laura Avila.

Y agregó “agradezco muchísimo a todos los vecinos y vecinas que colaboraron en este proyecto proponiendo los nombres de estas mujeres y que ayudaron a que podamos construir una ciudad más justa e igualitaria” expresó la Concejala.

“Visibilizamos y reconocimos a mujeres que forjaron nuestro presente, que caminaron para que nosotros y nosotras hoy podamos caminar” afirmó Avila.

Asimismo explicó “los nombres de estas mujeres surgieron a raíz de una convocatoria que hicimos redes sociales, hubo 52 nombres propuestos, de los que pudimos sumar 30 a esta ordenanza, porque había algunos que no cumplían con lo estipulado en la ordenanza municipal 1.625. Por lo cual también, no son estas las únicas mujeres que deberían ser reconocidas, sino que son muchas más las que fueron propuestas y las que no fueron propuestas pero que podremos reconocer en un futuro”.

“Me enorgullece mucho cuando desde el Concejo Deliberante salen herramientas que permiten visibilizar a las mujeres y construir una sociedad más justa” concluyó Avila.

Los nombres que fueron reservados a través de este proyecto son: Josefa Estabillo, Tulia Ovando De Neimann, Virginia Ángela Choquintel, Ángela Loij, Ana Delfina Esparza, Nicolasa Eugenie Pósleman, Catalina Papic, Margarita Wilder, Raquel Roca, Mercedes Elizalde, Anahí Lazzaroni, Olga Bronzovich de Arco, María Sáez Pérez de Vernet, Petrona Rosende de Sierra, María Remedios del Valle, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo, Ada María Elflein, Lohana Berkins, Diana Sacayan, Carolina Muzzilli, Magdalena “Macacha” Güemes, Yolanda Ortiz, Lola Mora, Alicia Eguren, Rosario Vera Peñaloza, Mercedes Sosa, Tita Merello y Juana Manso.