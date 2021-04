LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DESINFECTÓ TAXIS, REMISES Y COMERCIOS

Si bien estas acciones se intensificaron en función del feriado largo de Semana Santa, la decisión del intendente Walter Vuoto es darles continuidad teniendo en cuenta el incremento de casos positivos a nivel país y la circulación de nuevas cepas del virus.

El presidente de UISE, Silvio Bocchicchio, precisó que “en la jornada del viernes en forma coordinada con el área de Transporte municipal desinfectamos un total de 150 vehículos entre taxis y remises”, y aseguró que “vamos a replicar estas acciones durante el sábado y los días también lunes y martes”.

A ello sumó que “se realizaron trabajos de sanitización en comercios de la calle San Martín y zonas de influencia”, mientras que “vamos a estar recorriendo los comercios de calle Kuanip y de avenida Magallanes para repetir estas intervenciones en comercios de esos sectores”.

Bocchicchio mencionó que “vamos a continuar con la sanitización de los edificios municipales y de las escuelas experimentales que dependen del Municipio”, y destacó que “es un trabajo que nos encargó el intendente Walter Vuoto en el que además de UISE intervienen otras áreas como las secretarías de Medio Ambiente, de Turismo y de Gobierno”.

Por su parte, el director de UISE, Roberto Sacoff, explicó que en las desinfecciones “estamos utilizando en taxis y remises un producto que se usa a nivel nacional que no es corrosivo, no mancha y no produce alergia”, y es el mismo que “usamos para desinfectar las unidades del transporte público de colectivos”.

“El mismo producto utilizamos en la sanitización de los comercios, incluso en los locales gastronómicos”, expresó el funcionario.