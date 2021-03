”NOSOTRAS MOVEMOS EL MUNDO”: UN CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA MEDIÁTICA Y EL CIERRE CON EL RECITAL DEL HILDA LIZARAZU

Durante el desarrollo de las actividades acompañaron el Intendente de la ciudad Walter Vuoto junto al Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, parlamentarias nacionales, provinciales, municipales, integrantes del Gabinete de la ciudad, organizaciones de género, vecinas y vecinos.

En un trabajo conjunto entre las Secretarías municipales de la Mujer y de Cultura y Educación, el conversatorio permitió abordar la temática de violencia mediática. Noelia Trentino Mártire, Secretaria de la Mujer de Ushuaia aseguró que “este es el primer conversatorio de muchos que vamos a realizar, son espacios que nos permiten volver a pensar los hechos cotidianos con perspectiva de género, la importancia de la palabra y la creación de sentido”.

En el inicio del conversatorio, la Secretaria nacional de Políticas contra la Violencia Mediática, Josefina Kelly comenzó con un repaso de las acciones y políticas públicas que se llevan adelante desde el gobierno nacional, destacó la importancia de los Estados presentes para la prevención y el abordaje articulado de la problemática de violencias y puso el centro de reflexión en la producción y gestión misma de los medios de comunicación.

Luz Scarpatti, periodista con permanente producción a través de canales electrónicos, afirmó que “la violencia mediática es sutil, pero lo más importante es que sostiene una estructura jerárquica que es desigual, es patriarcal y es la que conocemos hoy”, y la comparó con un iceberg tiene una gran parte sumergida y es difícil de advertir. “La punta del iceberg, la consecuencia más extrema, más dramática y más visible son los homicidios cada 24 horas. Entonces, si pensamos que los medios de comunicación forman parte y aportan su mirada hacia la construcción de una sociedad, los y las periodistas tienen la obligación urgente de aportar a deconstruir esa sociedad y esa desigualdad estructural”, expresó.

La periodista Constanza Ojeda, quien tiene a cargo la dirección de una radio de la ciudad, remarcó “la reflexión que debe realizarse sobre el tema de las violencias contra la mujer, estos cambios que se van generando y los cambios que deben realizarse”. Connie aseguró que “no es una cuestión de querer o no querer, sino que tienen que realizarse sí o sí. Y no tiene que ver con el feminismo, tienen que ver con la visibilización, con la no discriminación, con la no humillación y todas las otras formas, hacia las mujeres. Todas las violencias hacia la mujer tienen que terminar”.

“Estamos muy felices de haber realizado este conversatorio, trabajamos articuladamente con la Secretaría de Cultura para coordinar ambas actividades y lo hicimos en el nuevo edificio donde funcionará la Casa de la Mujer, que es maravilloso, sirvió de escenario para poder compartir las reflexiones con vecinos y vecinas y luego disfrutar del recital de Hilda Lizarazu”, dijo Noelia Trentino.

Ambas actividades se realizaron bajo un cumplimiento estricto del protocolo de COVID-19 de la provincia, para eventos al aire libre.