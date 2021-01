EL IPVyH ALERTA SOBRE FALSOS OFRECIMIENTOS DE ACCESO A INMUEBLES DE LA OBRA 55 VIVIENDAS EN TOLHUIN A CAMBIO DE DINERO

Se aclara que la obra aún está en ejecución y que esos inmuebles no son comercializables. El IPVyH no contempla este tipo de metodología y no tiene relación alguna con estos ofrecimientos.

Se solicita a la comunidad informarse a través de los canales de comunicación oficiales para evitar ser víctimas de engaños y estafas.

Ante cualquier duda, consulta o para realizar denuncias los vecinos y vecinas se pueden comunicar al mail [email protected]