“Seguiremos trabajando para construir la ciudad que queremos, priorizando los intereses de los barrios y defendiendo los derechos de todos los vecinos”, remarcó Mariana Oviedo

“La pandemia impactó en cada uno de los vecinos, y nos obligó a replantear estrategias para seguir vinculados -analizó la concejal Mariana Oviedo-. Queda mucho por hacer, de cara a la ‘nueva normalidad’, y seguiremos trabajando para construir la ciudad que queremos, priorizando los intereses de los barrios y defendiendo los derechos de todos los vecinos”, sostuvo.

La concejal Mariana Oviedo impulsó diversas iniciativas referidas a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Insistió en la capacitación sobre Lengua de Señas para la atención al público (Ordenanza Nº 2549); solicitó la transmisión del debate legislativo en Lengua de Señas y le propuso al Ministerio de Educación de la Provincia la incorporación de la enseñanza de Lengua de Señas en el ámbito escolar.

Por otra parte, la concejal planteó la ampliación de los alcances de la Ley Micaela, para garantizar que todos los vecinos puedan recibir capacitaciones sobre la problemática de la violencia de género, en los centros comunitarios.

Mariana Oviedo logró la creación de la Comisión de Juventud de manera permanente en el Concejo Deliberante. Allí se encuentran para su tratamiento, los proyectos de creación de los programas ‘Impulso a la Juventud Emprendedora’ y ‘Apoyo a los artistas y deportistas de la ciudad’.

En la búsqueda de nuevos mecanismos y herramientas para la planificación de la ciudad, la concejal Mariana Oviedo propuso la creación de la Comisión Especial de Planificación y Mejoramiento Integral de Barrios; proyecto que se encuentra en comisión. “El crecimiento ordenado, con factibilidad de servicios y calidad de vida, sólo será posible si se trabaja en conjunto entre todos los actores involucrados”, remarcó.

En ese mismo sentido, Mariana Oviedo no acompañó la entrega de títulos de propiedad de predios que no cuentan con servicios, entendiendo que “sin cloacas y recolección de residuos, no hay calidad de vida para nadie, y es imposible proteger la salud y el ambiente”.

Asimismo, la concejal del MPF puso en agenda del Concejo Deliberante la necesidad de avanzar en herramientas concretas para la seguridad alimentaria, la producción local y el acceso de los vecinos a alimentos de calidad; proponiendo la creación del ‘Programa Municipal de Huertas y Granjas de Uso Comunitario’ en predios fiscales, a partir de un trabajo conjunto con el INTA para el asesoramiento y la capacitación de los vecinos; proyecto en comisión. “Apuntamos a que la Ciudad tenga un espacio destinado a la producción para uso comunitario, garantizando el acceso de todos los vecinos”, dijo.

