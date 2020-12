VUOTO: “No hay federalismo sin distribución de recursos”, como decía Néstor”

La histórica obra se realizará por un monto total de $183.212.743,48 y ya recibió la no objeción técnica, por lo que se autorizó el proceso de contratación licitatorio correspondiente.

El intendente Walter Vuoto agradeció a “todo el equipo de ENOHSA por el trabajo realizado, porque es una obra que salda un reclamo histórico de los barrios que están al pie de la montaña. Son barrios que se formaron hace 20 años, con un Estado que no daba respuesta a la demanda habitacional. Durante el gobierno de Nestor y Cristina, nuestra población se duplicó, pero sin embargo, las gestiones locales cerraron el padrón de tierras, por lo que se generaron estas urbanizaciones, que necesitan de forma urgente tener los servicios básicos”.

En otro tramo de la videoconferencia, Vuoto valoró que “en estos últimos años, la ex gobernadora Rosana Bertone hizo muchos servicios en los barrios, llevando el gas. Cuando acá durante el invierno llega a -15 grados, el acceso al gas resulta fundamental. Actualmente estamos proveyendo agua en doble turno con un camión aguatero, pero esto es una solución estructural, solucionando la vida de 700 familias, y mejorando las condiciones de vida y ambientales en las que viven”.

El intendente destacó que “esta es la obra más importante que está llevando adelante ENOHSA en todo el país, porque por las características del suelo, requiere esa inversión, porque es roca. Por eso es un motivo de enorme agradecimiento para todo el equipo de ENOHSA, para su Administrador, Enrique Cresto, al Ministro Gabriel Katopodis y por supuesto al Presidente Alberto Fernández, quien tiene una mirada federal tanto de los problemas, como de la distribución de los recursos para encontrarle soluciones. “No hay federalismo sin distribución de recursos”, como decía Néstor”.

Asimismo, Vuoto valoró que “después de atravesar los cuatro años anteriores del gobierno de Macri sin poder encontrar respuestas, hoy contamos con el Estado nacional que nos permite este financiamiento, que es histórico para nuestra ciudad. También fue muy importante el valioso trabajo que se realizó desde el Congreso, tanto por el senador nacional Matías Rodríguez, como por la diputada nacional Rosana Bertone”.

Por su parte, el Administrador del ENOHSA, Enrique Cresto, destacó que “sabemos que esto es una demanda histórica de la ciudad, por eso no da una enorme alegría. Son pocos los intendentes que insisten en hacer obras que no se ven. Estas son las obras que no se ven, pero que le cambian la vida a los vecinos. Estas obras son las estructurales que apuntan a la igualdad de condiciones de todos los argentinos y argentinas”.

En el caso de la ciudad de Ushuaia, el ente ejecutor de la obra será la Municipalidad de Ushuaia y la obra permitirá extender la red a los barrios altos, y establece un plazo de 8 meses de ejecución sobre una superficie de algo más de 26 hectáreas, beneficiando a todos los vecinos y vecinas del sector.