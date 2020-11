UISE CONTINÚA APLICANDO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLECTIVOS

La desinfección de las unidades tras cada recorrido, la frecuencia de feriados y domingos, la prohibición de que viajen pasajeros parados y la obligatoriedad del uso de tapabocas por parte de los usuarios son algunas de las medidas preventivas vigentes.

El titular de UISE, Silvio Bocchicchio, señaló que “seguimos prestando un servicio condicionado por el contexto de pandemia y en función de ello se trabaja con una frecuencia de días domingos y feriados, y por eso hay un colectivo cada media hora”.

Mencionó que “continuamos aplicando distintas medidas en función del protocolo, como el uso obligatorio de tapabocas por parte de los usuarios”, por lo que “solicitamos a los vecinos que si no tienen barbijo no suban a los colectivos”.

A ello agregó que “sigue vigente la medida de transportar solo pasajeros sentados, por lo que los choferes tienen la instrucción de no detenerse en las paradas cuando no hay disponibilidad de asientos en las unidades”.

Bocchicchio remarcó que “se han abierto muchas actividades económicas no esenciales y también algunas actividades recreativas, por lo que más gente usa el colectivo”, sin embargo “no se puede viajar de pie”.

“Sabemos que es una medida incómoda y que a veces produce quejas porque el colectivo pasó de largo en una parada cuando supuestamente iba vacío, pero en rigor no llevan personas de pie. Por eso necesitamos de la colaboración de los vecinos para cumplir con estos requerimientos ya que no se puede poner un inspector por unidad durante todo el día”, afirmó.

En esa línea, recomendó que “si el vecino puede evitar el uso del colectivo que lo evite, salvo que sea de extrema necesidad”.

Finalmente, Bocchicchio enfatizó que “la pandemia nos obligó a adecuar el servicio al nuevo contexto, y todas las medidas que tomamos apuntan a preservar la salud de nuestros trabajadores y de los usuarios”.