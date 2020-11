HENRIQUES SANCHES: “POR PRIMERA VEZ HAY UNA CIUDAD PLANIFICADA Y NO VAMOS A DAR MARCHA ATRÁS”

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches ratificó el rumbo de la gestión del intendente Walter Vuoto en materia de Hábitat y Ordenamiento Territorial. “Por primera vez, Ushuaia es una ciudad planificada. Es una decisión política del intendente Walter Vuoto que no vamos a dar un paso atrás en todo lo realizado en materia de hábitat y ordenamiento de Ushuaia”, expresó. “Cuando asumimos pedimos perdón por muchas cosas, entre ellas por las motosierras, por los fuegos a la madrugada, por haber cerrado el padrón de demanda; y dimos vuelta la hoja. Y nos pusimos a planificar y no vamos a retroceder”.

Henriques Sanches indicó que “todo el equipo de Hábitat durante el fin de semana, con la policía que nos dio una mano muy grande, estuvimos alerta las 24 horas. Tristemente tuvimos algunos desarmes, porque algunos sectores a través de esta operación política, triste y desafortunada, pensaron que se iba a poder volver al 2014, al 2008 y no. No vamos a dar un solo paso atrás en todo lo logrado en materia de Hábitat”.

Destacó el desempeño de todo el equipo de la Secretaría que conduce y afirmó que “tenemos un trabajo continuo y permanente y no sólo con el tema de ordenamiento, porque con la pandemia estuvimos al lado de cada vecino. Estuvimos ahí con la leña, con el agua aunque no le correspondía a la Municipalidad, estuvimos con los barbijos, con los módulos alimentarios, con la ayuda permanente porque esta pandemia golpeó muchísimo a muchos vecinos y vecinas”.

“Conocemos a cada uno de los vecinos, sabemos lo que necesitan, sabemos dónde nos necesitan. Todas las acciones las hacemos con nuestros vecinos y cada decisión que tomamos la consensuamos con nuestros vecinos. En cada conflicto entre ellos estamos ahí para restablecer la convivencia amigable, que puedan tener un barrio al que vean crecer, que puedan amar y cuidar”.

Y advirtió que “aunque traten de instalar esto que intentaron hacer con la publicación, aunque traten de instalar políticamente estas operaciones nefastas, como lo intentaron hacer desde la semana pasada, es muy difícil que tengan repercusión”.

“Me parece gravísimo lo que hicieron, de una gravedad extrema, porque las tierras son municipales, y que la única represalia haya sido dar de baja un cargo de asesor, me parece de una tibieza asombrosa”, dijo sobre la falsa noticia que echó a correr un asesor de la concejala Mariana Oviedo.

La Secretaria Henriques Sanches sostuvo enfáticamente que “todo lo que llevamos al Concejo Deliberante desde el Ejecutivo busca que nuestros vecinos vivan mejor y poder fortalecer al Municipio que estaba destruido y descapitalizado. Lo que llevamos al Concejo Deliberante son pedidos de herramientas para una ciudad ordenada, una ciudad más justa, más linda”.



“Los que se han opuesto desde el Concejo Deliberante es por necedad y porque no conocen el territorio. Cuando uno hace política desde el escritorio, leyendo proyectos, es muy fácil decir que no. Cuando se sale a caminar, se pisa el barro, estás con los vecinos que no tienen calle, que no tienen agua, que no pueden acceder a una vivienda, porque en su momento les dijeron que no había más tierra y no tenían dónde vivir, es muy difícil que se diga que no a todos los proyectos que impulsamos desde el Ejecutivo”.

Lorena Henriques Sanches lamentó que se haya realizado la maniobra de intentar instalar una noticia falsa. El hecho “trae a la memoria las peores prácticas de la política, donde hacen fiesta de las necesidades de la gente e incentivan la ocupación en nuestra ciudad, y proviene de los mismos sectores que cerraron el registro de demanda habitacional”.

“Lo que estamos haciendo desde hace cuatro años y lo que va de la segunda gestión del intendente Walter Vuoto en la ciudad de Ushuaia es otra realidad y no vamos a retroceder ni un paso”, concluyó.