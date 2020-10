Pasajeros del transporte público de Ushuaia piden que los choferes cumplan también con las medidas sanitarias

"Nos piden a los vecinos que subamos con tapabocas, que no estemos parados y que ante síntomas no subamos, pero algunos choferes no usan barbijo, y lo más grave, hacen subir personas en la parte donde se encuentran aislado", manifestaron varios testigos en comunicación con "El Ángel de la Radio" por la 93.1 FM Espectáculo - Ushuaia y 91.1 FM Infinito- Río Grande.

"Algunos choferes hacen subir a distintas personas adelante donde están aislado ellos y se ponen hablar", explicaron los vecinos.

Los usuarios piden a la autoridad competente que verifiquen la situación a fin de que se cumpla en su totalidad las medidas sanitarias dentro del transporte público.