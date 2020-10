BECERRA: “ES EL MOMENTO DE LA UNIDAD PARA SUPERAR LAS ENORMES DIFICULTADES QUE ATRAVESAMOS”

El dirigente justicialista, Omar Becerra se refirió a los preparativos para la movilización virtual que el peronismo organiza a nivel nacional para el sábado a las 13.00 h desde la plataforma 75 octubres.ar. “Para los peronistas es una fecha muy significativa, en todos sus aspectos. Es una fecha en donde se da la gestación de este maravilloso movimiento nacional justicialista. A partir de la recuperación de la democracia he pasado muchos 17 de Octubre, algunos con alegría, otros con más esfuerzo, pero siempre poniendo esa vocación y militancia. Este año, es un 17 de Octubre atípico, en donde esta pandemia del COVID, que viene atravesando el mundo, nos ha cambiado drásticamente la vida. En estos tiempos, tenemos la posibilidad a través de internet de reencontrarnos todos los peronistas fueguinos y de la República Argentina, luego de tantos meses sin poder encontrarnos de otra manera”.

Para organizar al partido justicialista, en el día de ayer se realizó una masiva videoconferencia con la participación de más de 600 dirigentes y militantes para los preparativos del 17 de octubre. “Ha sido un reencuentro de mucha gratitud, por quienes tienen la responsabilidad de dirigir los distintos estamentos institucionales y por quienes siguen esta doctrina. Fue un encuentro muy emotivo, ver a través de la pantalla, como los compañeros de Ushuaia, de Río Grande, de Tolhuin, se encontraban, se saludaban, fue un encuentro de mucha alegría. Poder escuchar a la militancia, a los concejales, legisladores, senadores, diputados, el posicionamiento del Intendente de Río Grande, Martin Perez; las palabras del compañero Harringthon de Tolhuin, y el mensaje de Walter, que es un dirigente que viene trabajando muchísimo en todos los aspectos y que se ha ganado el reconocimiento, la admiración de la dirigencia y de la militancia. Su mensaje fue muy importante para dirigirnos hacia este 17 de Octubre a la Plaza de Mayo de forma virtual, para apoyar al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los peronistas tenemos la enorme vocación, de ante las dificultades, y la adversidad, encolumnarse, unirnos y trabajar para resolver lo que haya que resolver” destacó Becerra.

En relación a los momentos que atravesamos como país, Omar Becerra planteó por Radio Nacional que se trata de “momentos dificilísimos, en el que los peronistas tenemos la responsabilidad de gobernar el país, las distintas provincias y ciudades, y observamos, con mucho respeto y sin descalificar a nadie, que tenemos una oposición, desde mi humilde opinión, que no está a la altura de las circunstancias. Hoy los argentinos necesitamos, más que nunca, trabajar mancomunadamente para poder resolver los problemas que tenemos. El gobierno anterior le produjo mucho daño a la Argentina, en todos los aspectos, pero no nos vamos a detener en esa cuestión de la crítica permanente. Pero sí, hay que explicar las condiciones en las que se recibió el país, y también cuales son las acciones que se llevan adelante para resolver lo que dejaron. Ha sido muchísimo lo que ya ha hecho el gobierno de Alberto Fernandez. En el plano local, durante el gobierno del ex presidente Macri, el municipio de la ciudad de Ushuaia, no recibió un solo peso durante esos 4 años de gestión, para atender las demandas y problemáticas de la ciudad. Al asumir Alberto ésto cambió desde el primer día, y aun con las dificultades que conocemos. Desde el federalismo hemos visto cómo desde la Presidencia de la Nación, se tiene una mirada para atender las problemáticas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Eso es federalismo, y es en lo que debemos trabajar y profundizar”

LA SITUACIÓN DEL PERONISMO EN TIERRA DEL FUEGO:

El reconocido dirigente justicialista destacó que “el peronismo de Tierra del Fuego viene trabajando de forma madura, y responsabilidad entendiendo lo que ocurre, y visualizando quienes son los compañeros y las compañeras que pueden llevar adelante los destinos de la conducción del partido justicialista de nuestra provincia. Hemos escuchado todas las voces, y hay unanimidad de criterio y posicionamiento para la nueva etapa que es a partir del 20 de diciembre, en que los destinos de la conducción del partido justicialista de tierra del fuego los lleve adelante el compañero Walter Vuoto. En lo que yo, personalmente, coincido, acompañó, y me enorgullece, a mi edad, ver a un joven como Walter, quien se ha ganado el respeto, el reconocimiento y que la dirigencia y la militancia le dan el acompañamiento, la confianza, y la responsabilidad hacia el futuro de llevar adelante el futuro del partido.”

“Estamos en un proceso administrativo que se viene cumpliendo. Es la primera vez en la historia desde la restauración de la democracia que un Congreso Provincial Justicialista, sesiona virtualmente, y que toda la discusión que se dio en ese congreso del que participaron 56 de 60 miembros. En este último tiempo, en este proceso que se ha iniciado de renovar las autoridades partidarias se han afiliado casi 10000 compañeros, que se suman a los 16000 afiliados que ya tiene el peronismo en tierra del fuego. Este es el resultado de la confianza, del respeto, del reconocimiento que se ganó Walter, y que atraviesa las generaciones. Superamos la barrera histórica de los 23 mil afiliados, para pasar a tener 26 mil. Es muy interesante, ver cómo estos nuevos 10000 compañeros, ya le dan su acompañamiento a este joven y brillante dirigente, que es Walter Vuoto” explicó Becerra.

Por último, Omar Becerra envió un mensaje a toda la sociedad, pidiendo "no bajar los brazos, no decaer, no entregarnos. Seguir cada uno con su mirada, con su posicionamiento, con su discusión. Para adentro, para nuestras filas partidarias, ver cómo logramos mancomunar, fortalecer y tonificar la unidad de nuestro movimiento. Para aquellos que no lo son, también, que ante la adversidad, lo primero que tenemos que hacer es tener la fortaleza mental y espiritual, que nos permita, entre todos, salir de una mejor manera. No es el momento de la tibieza, no es el momento de la discusión sin sentido, no es el momento de las rivalidades. Es el momento de la unidad, que nos permita entre todos, superar las enormes dificultades que estamos atravesando. Tenemos que estar abrazados y caminar en conjunto."