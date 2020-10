VUOTO JUNTO A CARLA VIZZOTTI Y AUTORIDADES PROVINCIALES RECORRIERON EL POLO HOSPITALARIO

La Dra. Vizzotti destacó la obra y aseguró que “es impresionante, no solamente por el tiempo en el que se hizo, sino también por la calidad; porque cumple con todos los requisitos como son la circulación, las condiciones, los cuidados, el baño, la temperatura”. La funcionaria del Ministerio de Salud de Nación sostuvo que “esta planificación ha sido muy importante y además, no solamente tienen oxígeno y las condiciones para prestar cuidado a los pacientes leves, sino que también tienen la posibilidad de prestar cuidados a los pacientes graves con asistencia respiratoria mecánica”.

“Siempre con la expectativa de no usarlo, de no necesitarlo, siempre con la expectativa de poder dar respuesta entre el Ministerio de la Provincia y de los Municipios, entendiendo a la sociedad como un actor clave en este compromiso individual que tiene impacto colectivo para bajar los contagios y realmente no necesitarlo. Todo lo que hagamos para poder dar respuesta es muy importante”, valoró la funcionaria nacional.

“Que esté listo, preparado y que nosotros tengamos también la perspectiva de seguir esperando el tratamiento, la vacuna, con este horizonte temporal concreto, pero sabiendo que contamos con este espacio, da muchísima tranquilidad”, agregó la secretaria nacional.

Por su parte, el intendente Walter Vuoto agradeció a “Carla y a todo el equipo que la acompaña, que es de primer nivel. Le agradecemos también al ministro Ginés, quien ha sido un extraordinario capitán de tormenta. Nos ha tocado atravesar una pandemia mundial y creo que de Carrillo a la fecha, no hay mejor sanitarista que él”.

El intendente también le agradeció y le envió “un abrazo al Presidente de todos los argentinos, Alberto fernandez, porque más allá de todo el acompañamiento que hemos tenido, que la provincia ha tenido del gobierno central, desde lo sanitario, hubo un acompañamiento que hay que reconocer muy importante desde lo económico, como es esta decisión económica de acompañar con Aportes no reintegrables a los tres municipios. Así también la Nación ha ayudado a la provincia, y por supuesto el IFE, que lo están recibiendo 22.603 vecinos y vecinas de nuestra provincia. Estas acciones concretas y estos gestos permanentes para enfrentar la pandemia, son un motivo de agradecimiento y de reconocimiento de todo el pueblo fueguino”.