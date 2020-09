CORRADI: “NOS ESTAMOS OCUPANDO DESDE EL PRIMER DÍA DE LA PREVENCIÓN PESE A QUE NOS RECHAZARON A PARTICIPAR DEL COE ”

“Y lo más importante, construimos un Polo Hospitalario con 70 camas con oxígeno, 7 de ellas UTI, que es modelo a nivel nacional, y que es un reaseguro en el caso de tener picos en la ciudad. Nos dijeron que éramos unos exagerados. Pero estaban equivocados. La situación de Río Grande, cuya responsabilidad es del COE, puso en evidencia la importancia de reforzar el sistema sanitario, agregando camas” explicó Corradi.



“Hoy tenemos la misma preocupación que teníamos el 10 de marzo y que fue el motivo por el cual pedimos que el COE sea más amplio, incorporando a los municipios, a las organizaciones sociales y a las cámaras, para que no se den situaciones de sospechas y se pueda hacer un mejor trabajo para cuidar a los vecinos y vecinas.

La respuesta siempre fue un rotundo no. Nosotros hemos pedido muchísimas veces que nos incorporen para poder trabajar mejor y evitar situaciones de riesgo y solo nos invitaron creo que tres veces, como una formalidad. Igualmente no se trata de utilizar políticamente la pandemia, por eso trabajamos igual desde el primer día con seriedad y responsabilidad. Incluso cuando nos dijeron que éramos exagerados” amplió Corradi.

“Uno tiene la sensación, y lo digo como médico, que la provincia no estaría haciendo lo que se tiene que hacer en Ushuaia. No solo que no se lo ve al gobernador en nuestra ciudad, sino que tampoco se ve presencia del COE en las calles. No tenemos información de primera mano y no responden a los pedidos que hacemos”.



Además, Corradi informó que el día de mañana vamos a estar presentando públicamente el estudio epidemiológico que realizamos en la ciudad con los 1275 testeos que llevamos adelante con los kits adquiridos desde el Municipio. Esta información científica nos permite conocer mejor sobre la conducta y el comportamiento del virus en la ciudad. Las muestras se realizaron durante el pico de la pandemia en Ushuaia. Ahora sería muy difícil hacerlo, porque si bien parecería que estamos en una etapa de postpandemia esto es falso, porque el virus puede volver. Por eso nos gustaría que nos expliquen por qué hay traslados permanentes de personas de Río Grande a Ushuaia, y además ahora van a habilitar los vuelos, lo cual abre nuevamente la posibilidad de que haya casos porque sabemos que no se ha podido controlar el cumplimiento de la cuarentena en Río Grande. Lo mismo podría pasar en Ushuaia”.

Por último, Corradi señaló que “vamos a seguir en las calles como desde el primer día con la desinfección, las captaciones, la entrega de alcohol desinfectante, la entrega de kits y trabajando con los promotores de salud en los barrios periféricos, como nos hemos abocado fuertemente en estos días. El trabajo de prevención de la Municipalidad es permanente desde que llegó la pandemia a nuestro país y va a seguir estando, porque la prioridad es la salud”.