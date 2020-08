Un referente del deporte nos muestra su perfil artístico

Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” continuará acercando el arte a todos y todas a través de Internet.

A las 17 horas, mediante sus canales de Facebook y Youtube, transmitirá un encuentro exclusivo con Raúl Uran, uno de los vecinos que forma parte de la muestra colectiva que se exhibe durante todo agosto.

Uran tiene 60 años y actualmente está jubilado. Oriundo de La Pampa y fueguino por opción, llegó a la isla en enero de 1981, es reconocido en Ushuaia por su dedicación al Fútbol de Salón.

No obstante, este referente del deporte, incursionó en el arte durante la cuarentena. “Mi pasión es el futsal pero la cuarentena como a muchos, seguramente, nos encontró con bastante tiempo y sin una actividad concreta que hacer. Así fue que comencé a experimentar este nuevo hobby que nació desde la jardinería, comenzando a hacer masetas y decorándolas, se me ocurrió a diseñarlas de cemento pintándolas con diferentes motivos para decorar el jardín de mi casa. Soy un amante de la naturaleza y me gusta coleccionar piedras de todo el país; un día junto a mis nietas empecé a pintar algunas piedras con motivos infantiles y así fue como se fue desarrollando la creatividad y desde el juego y el entretenimiento se fue formando este hermoso proyecto”, expresó.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Pino, fundador del Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” invitó a todos los vecinos y vecinas a sumase a la transmisión para conocer las hermosas creaciones de Raúl Uran.

“Es destacable el trabajo que realizó Raúl. A través de sus obras nos muestras que en momentos difíciles pueden surgir cosas creativas y que no hay limitaciones para hacer arte, que todos somos capaces de incursionar en la pintura o en cualquiera de las ramas del arte. Esta muestra colectiva tiene la particularidad de reunir a vecinas y vecinos que no son artistas consagrados ni se dedican específicamente al arte como modo de vida pero que han encontrado, a través de él, un modo de expresarse y crear”, ponderó Pino.

“Esperamos que este lunes a las 17 horas, las vecinas y vecinos se sumen a la transmisión en vivo para aprecia esta nueva propuesta y que les resulte inspiradora para poner manos a la obra y animarse también a hacer arte”, concluyó.