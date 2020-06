PABLO GARCÍA: “USHUAIA HACE UN ESFUERZO ENORME Y NOS TENEMOS QUE CUIDAR ENTRE TODOS”

“Insistimos en incorporar a nuestra vida cotidiana los cuidados con el uso de barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social. Apelamos a los comerciantes y también al público, a cada vecino y vecina, que respete y se haga respetar también. Es obligatorio su cumplimiento y es por la salud de todos, por la vida de todos, pero también por la economía que tiene que reactivarse y sería realmente muy malo tener que retroceder”, dijo García.

“El daño que se puede ocasionar por no tomar los recaudos necesarios, por no tener los cuidados para la prevención de contagio, es muy grande. Venimos de una cuarentena en la que toda la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme. Tirar todo eso por la borda puede llevarnos a retroceder en las fases”, dijo el funcionario de la Municipalidad de Ushuaia en referencia a las imágenes difundidas por redes sociales durante el fin de semana que daban cuenta de una reunión con más de 100 personas y muchas sin barbijo.

“Lo que pasó el sábado a la noche fue grave y quien diga que se cumplió con todas las medidas de seguridad tiene que ver el video para darse cuenta que no es así. Lo más importante es la responsabilidad de cada uno. Cada uno de nosotros tomamos acciones que ponen en peligro o en resguardo a la persona con la que compartimos. Entonces el distanciamiento social debe cumplirse, si tenemos que salir a trabajar tenemos que tomar las medidas por nosotros y por los otros”, continuó.

En cuanto a los controles sobre las actividades en la ciudad, el Secretario de Gobierno indicó que “por supuesto que vamos a intensificar los controles, pero la verdad que nadie puede pretender que la policía o los inspectores les hagan el seguimiento personal para ver qué hacen”. En este sentido, sostuvo que “como Estado vamos a controlar y tomar las medidas necesarias, pero solicito humildemente a toda la sociedad que cada unos se cuide y cuide al otro. Nadie está hablando aquí sobre la habilitación comercial, sino que hablamos de la prohibición de no aglomerar personas. Y esto lo venimos hablando desde marzo”.

Por último, García recordó que “no hay una vacuna y no estamos convencidos sobre si el virus está o no está en Ushuaia. No se pueden relajar las medidas de prevención y cuidado. Hay que incorporarlas y sostenerlas”. Y agregó que “nos debemos cuidar entre todos”.