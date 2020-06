Los Benny Hill de las Islas Malvinas, una discriminación que hasta el día de hoy persiste por los ingleses

Es harto conocida la ridiculización de los isleños que hacen los británicos al tratarlos de Benny. Incluso las autoridades de Londres, finalizada la guerra el 14 de junio de 1982 y enviando un reforzamiento del personal militar apostado en las islas, dio la orden de no incurrir en esta caracterización, no obstante lo cual se ha llegado a calificar de "still Benny" ("todavía Benny") a los habitantes de las Malvinas por lo bruto y torpe en relación a los habitantes de las Islas. Este resentimiento, que va in crescendo a medida que transcurren los años y se profundiza la brecha entre autoridades londinenses y habitantes isleños "nacidos y criados", pudo ser advertido por Shelknam Sur en las dos visitas que realizó a las Islas Malvinas en 2018 y 2019.



Como se advierte, esta especie de división social y cultural que hay entre malvinenses y británicos es reflejo de cómo se han vinculado ambas comunidades. Mientras la condición insular de los isleños, alejados de todo vestigio civilizatorio (como puede inferirse cuando hablan los británicos europeos) los coloca en una posición de segunda categoría y hasta de extranjeros, y hasta brutos con la comparación del humorista y actor británico que, durante más de tres décadas, protagonizó El show de Benny Hill, considerado uno de los mejores show de "humor absurdo" de la historia británica.