A 101 AÑOS DEL NACIMIENTO DE EVITA: LAURA AVILA DIALOGÓ CON SU SOBRINA NIETA

Para comenzar la Concejala Avila rescató que “esta situación que estamos viviendo nos permite también participar de algunos ámbitos a través de intertet, de lo que antes no podíamos, como el foro de ONU Mujeres o el del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que hoy podamos charlar con vos, que los compañeros y compañeras puedan acceder a esta charla con vos, es muy generoso de tu parte para poder conocer a Evita a través tuyo”.

Asimismo, Avila destacó “siempre buscamos visibilizar y jerarquizar a las mujeres que son nuestras referentes, y Evita es una de ellas, por eso queríamos generar este espacio para volver a pensarla entre todos y todas juntas a 101 años de su nacimiento”.



La Diputada Nacional Cristina Alvares Rodríguez comenzó contando cómo fue crecer para ella con la figura de Evita, “ella siempre estuvo siempre presente en mi vida, a través de mi papá Justo es que tengo el honor de tener en mi familia a una de las grandes mujeres de la historia. No la llegue a conocer en persona, pero todos en la familia siempre me la contaron con un amor enorme. De ser peronistas y argentinos es un honor enorme tener a Evita en la familia.”



Con respecto a las políticas y cambios que impulsó Eva Perón, la Concejala Avila destacó “Evita siempre trabajó y se comprometió para jerarquizar a las mujeres, las organizaba, y eso siempre molestó a la oligarquía, que privilegien a aquellas que estábamos invisibilidades en ese momento” y luego consultó a la Diputada Nacional cuál es la política que ella elegiría como la más importante de Evita.

“Sin dudarlo, el voto femenino. No porque lo haya hecho sola, yo creo que nos representó en ese momento a todas y a todos. Pero lo hizo con sus compañeras, en conjunto. Ella hablaba de hermanas mías, en aquella época no existía el término sororidad pero ella ya las llamaba hermanas. Siempre tratando de ir construyendo en colectivo, sin llamarse feministas pero ejerciendo el mujererío en conjunto con otras, a las que llamaba hermanas. Me impresiona mucho el partido femenino, las delegadas censistas en el país, mujeres que no tenían experiencia política previa y se animaron a salir de la casa, rompiendo la falsa opción de convento o matrimonio” respondió Cristina Alvarez Rodríguez.

Y agregó “en este tiempo de pandemia, también hay que resaltar la escuela de enfermeras Eva Perón, que ella creó para dignificar una profesión muy maltratada en aquella época, a la que ella dio rango universitario”.

En este sentido, Avila recordó el Polo Sanitario que se desarrolla en nuestra ciudad ya que “solo las personas, como el Intendente Walter Vuoto, que tienen compromiso con la justicia social y con los vecinos y vecinas puede llevar a cabo una obra como esta que va a traer tranquilidad a la población”

Otra de los temas abordados en la charla fue la situación que se vive actualmente, si es cierto que la pandemia iguala a todas las personas, al respecto la Diputada Alvarez Rodríguez sostuvo “el miedo nos iguala a todos, el tener que quedarnos en casa nos iguala, pero no es igual para todos. Siempre hay un sector más vulnerable que tenemos que estar en conciencia para asistir, y la justicia social en la época de Evita tenía tres patas, la ayuda social directa, porque ante la emergencia no hay capacidad de aguantar, hay necesidad urgente y requiere soluciones urgentes, que son habitualmente llevadas a cabo por los municipios; otra pata son los derechos, las normas que salen de los Concejos Deliberantes, Legislaturas y el Congreso; y también las obras construidas, hospital nuevo, casa de la mujer, un jardín de infantes, hogar de ancianos, estas cuestiones entendió Evita y hoy siguen vigente”.

Asimismo, precisó “Evita hoy estaría recorriendo las obras de los hospitales, asistiendo a los que más lo necesitan, verificando que no falten insumos, cuidando a todos y a todas”.

Con respeto al trabajo que realizó Eva Perón en relación a las mujeres, sus derechos y la actualidad, Avila resaltó “Eva abrió camino y marcó el rumbo de muchísimas mujeres, que hoy son protagonistas de las historia de nuestro país. Pero el voto femenino no es suficiente” y destacó el apoyo de la Diputada Alvarez Rodriguez en la campaña al Concejo Deliberante “vos nunca dudaste que tenías que apoyarnos y hoy somos dos mujeres en el Concejo Deliberante, aunque todavía nos falta para que sean la mitad de las bancas”.

En este sentido, la Diputada Nacional sostuvo “que estén ustedes dos es enorme, el tema de la paridad es un lucha, se va avanzando de a poco pero firme, necesitamos justicia en la representación porque somos el 51% de la población. Y tenemos que ir abriendo puertas para las mujeres que vienen, porque la verdad es que nos cuesta el doble y el triple acceder a los lugares de decisión y poder”.



“Es necesario que haya más mujeres a la hora de legislar, y más mujeres en los espacios de decisión, en el ejecutivo y también en la justicia. Los poderes del estado Tienen que estar conquistando paridad, porque le ponemos una perspectiva distinta, y es necesaria y enriquecedora para las políticas” finalizó.