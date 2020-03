EL INTENDENTE WALTER VUOTO PRE ADJUDICÓ UN TERRENO A CIKRU

Este centro atiende unos 230 pacientes por día, desde bebes prematuros hasta adultos mayores, a su vez brinda una red de contención al paciente y a su grupo familiar.

Al respecto, la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, sostuvo que “fue un acto muy emotivo, porque además estaban los pacientes, el equipo técnico de profesionales, el Intendente y vinimos a hacerle entrega del decreto de pre adjudicación de un predio de más de 700 metros cuadrados que va a ser destinado a la construcción del edificio donde ellos van a comenzar a funcionar”.

La funcionaria, destacó que “es un emprendimiento excelente, atienden a más de 230 pacientes por día hoy repartidos en dos sedes y con muchas dificultades para el ingreso y adaptabilidad de ellos” y remarcó “en el mismo camino que Walter nos marcó continuamos ampliando derechos, la decisión política de él fue que los atendamos y escuchemos, nos plantearon que necesitaban y por eso los estamos acompañando”.

Con relación a esta entrega, la Directora Kinesiológica del Centro, Claudia González, expresó que “es una gran alegría porque éste es el primer paso para poder tener lo que uno soñó para la ciudad, con la calidad edilicia sobretodo que nos merecemos, donde se pueda trabajar bien e integrar a todos los pacientes que lo necesiten, pediátricos, adultos, y sin este puntapié de la adjudicación de un terreno era imposible hacer algo”.

La profesional comentó que la institución busca mejorar la calidad de vida de los pacientes que asisten, sus posibilidades funcionales y que quienes tienen una patología invalidante puedan llegar a tener autonomía y recuperarse de sus secuelas, “de la rehabilitación ya se habla en todo el mundo, tenemos en Ushuaia una población que va creciendo, por lo tanto hay más deterioros, patologías degenerativas, accidentes cerebro vasculares y todo eso necesita de rehabilitación”.

En tanto, Yesica Garay, titular del PAMI en la ciudad, manifestó que “estamos muy contentos, la conocemos a Claudia hemos trabajado con ella desde el Municipio estos cuatro años, en las instalaciones de las piletas en el Polo de Andorra, el polideportivo, y todos sabemos que el Intendente Vuoto está muy comprometido con el tema de Salud, hoy nos toca articular y tener una mirada integral de la Salud y es importante tener un Estado municipal presente” y agregó que “en la obra social del PAMI nuestros adultos necesitan rehabilitación en muchos casos y vamos a trabajar en conjunto con sector privado también”.

Por su parte, Oscar, un paciente del centro señaló que “es importantísimo para la gente con discapacidad y es un gran paso para nosotros. Yo empecé con silla de ruedas, no caminada, no hablaba, y hoy estoy parado. Es una ventaja porque todos los días viene alguien nuevo y no es fácil ponerse de este lado”.