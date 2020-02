LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ CAMINATAS PARA LAS FAMILIAS EL PRÓXIMO DOMINGO

El formato de la actividad es familiar, pudiendo participar menores de 6 años en adelante. El adulto que participe, deberá ser mayor de 18 años y podrá inscribir y asistir con hasta 2 menores, debiendo tener la edad cumplida al momento de iniciar la actividad.

Las caminatas tendrán lugar el domingo 1° de marzo de 11 a 15hs y el punto de encuentro será el Polideportivo Augusto Lasserre, a partir de las 10:50 hs para la acreditación.

Se les solicita concurrir con D.N.I. y comprobante de Inscripción, vestimenta acorde (no se recomiendan prendas de algodón, sí sintéticas), guantes, gorro, cuello, calzado adecuado (botas de trekking, zapatillas deportivas, borcegos. No se recomiendan ni zapatillas de lonas, ni botas de goma). Mochila pequeña o mediana, un litro de agua por persona y una vianda, una campera impermeable (aunque el clima sea bueno), y bolsa de residuos. Opcional, Bastones de trekking o esquí. Se recuerda que no se permite llevar mascotas.