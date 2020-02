Proyecto de Ley busca dejar al descubierto a los que nunca fueron a Malvinas, y hoy lucran con ser veteranos

Según expuso en la propia presentación, la iniciativa surge de una iniciativa de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina (de la cual Moreno es colaborador) que nuclea a centros de veteranos de 22 provincias.

En las fundamentación del proyecto, Moreno citó las palabras del veterano Rubén Rada, presidente de la Confederación, en una entrevista concedida a Pal´Sur a mediados de enero de este año, en la que anunció la puesta en marcha del Archivo Oral en Santa Fe.

“Si algún estúpido cuenta la guerra de Darwin de una manera que no la vivió, en ese archivo van a encontrar 200 o 300 soldados que sí combatieron. O los que estuvieron en el ARA Belgrano, que sintieron cómo un barco se partía en dos, se iba a pique y estuvieron 48 horas a la deriva. Conocer la muerte a los 18 años no es fácil, por eso decíamos que cuando volvimos ya teníamos 80. Lo importante es que siga la causa. Queremos que quede grabado por los protagonistas, porque los que no fueron, son los peores, los que desvirtúan”, señaló el presidente de la Confederación.

Y añadió: “La idea buscará replicarse en todo el territorio argentino hasta, posiblemente, recopilar todo el material en un solo documento y resguardarlo, para las futuras generaciones, en el Congreso nacional y el Archivo Histórico”.

Con respecto a esto, Moreno explicó que ya existen conversaciones con representantes a nivel nacional que “son realmente muy positivas y auguran que pueda con agilidad lograrse una ley nacional en este sentido.

Nota de Pal´Sur con audio completo de la entrevista: http://palsur.com.ar/nota/592/memorias-de-malvinas--en-voz-de-sus-protagonistas/