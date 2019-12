EL MPF no pregunta con quién se simpatiza a nivel nacional pero exige ojos y oídos fueguinos, dijo Urquiza

La vicegobernadora, Mónica Urquiza afirmó que “el Gobierno provincial que comienza, es el resultado de un trabajo político mancomunado, en la práctica cotidiana desde el lugar que a cada uno nos tocó ejercer. “El trabajo fue abierto y con el conocimiento de toda la sociedad”. Agregó que no se trató de una “convergencia improvisada ni hecha a las apuradas” y recordó el proceso de elecciones internas al que se sometió su partido, el MPF; donde “propusimos la fórmula y nuestros afiliados la eligieron”. Urquiza, destacó su pertenencia “con orgullo” a un partido político provincial; “al MPF al que todo le debo”, admitió. También, añadió que esa pertenencia “no pregunta con quién se simpatiza a nivel nacional pero exige ojos y oídos fueguinos”, para defender los intereses de la Provincia y apuntó a los referentes de su espacio “que con acierto y errores también contribuyeron al desarrollo de esta gran Provincia”.

En otro orden, la vicegobernadora Urquiza reconoció “que tenemos plena conciencia de las limitaciones y condicionamientos” de la coyuntura y la obtención de resultados “en las políticas provinciales anheladas”. De allí, dijo que la situación que afronta la Argentina “es por demás conocida y padecida por bastos sectores de la sociedad” y pidió prestar atención. “No podemos hacernos los distraídos”. También apeló al “compromiso y la capacidad de Gustavo Melella, para generar las mejores condiciones para Tierra del Fuego, sin sometimientos”, dijo la Presidenta de la Legislatura.

En este mismo sentido, dijo que para lograr ese anhelo, “necesitamos un diálogo franco”, mensaje dirigido a la nueva Legislatura que asumió y que, desde hoy “tengo el honor de presidir”, graficó.

Entendió que dentro de la convivencia política “seguramente tendremos tensiones, discusiones, pero finalmente alcanzaremos los consensos necesarios. Tenemos esa responsabilidad porque la democracia bien entendida, plantea en todo tiempo y circunstancias, tensión de ideas de perspectivas de intereses”.

Agregó que si la democracia que plantea el nuevo esquema gubernamental, “funciona plenamente, las diferencias se resuelven mediante el diálogo y aceptando cabalmente la existencia del otro”. Consideró que en la convivencia política “el otro es imprescindible. No puede ni debe existir uniformidad y esa premisa exige la capacidad de respetar el punto de vista ajeno “sus deseos e intereses, la autolimitación de los propios y la búsqueda del bien común”, sentenció.

En otro párrafo de su alocución inaugural frente a la Legislatura de Tierra del Fuego, recordó la bendición apostólica a los atributos de mando y señaló: “Volvemos a escuchar hablar de esperanza de que mejore la situación actual de muchas provincias que, en particular, no la están pasando bien. De contar con un Estado que garantice igualdad de oportunidades, servicios básicos para todos, acceso a la tierra, a la vivienda, educación, salud de calidad. Que nadie se quede afuera, ese es nuestro objetivo para lo que vamos a trabajar incansablemente. No tengan dudas”, pidió.

Asimismo solicitó “algo muy simple, que prometamos respetarnos. Es lo más importante poder respetarnos, dialogar” de modo que la población y el arco político dirigencial “vamos a poder crecer y desarrollarnos como sociedad, como Provincia, como familias”. Además pidió defender “nuestras convicciones, con mucha pasión pero siempre con respeto”.

Entre sus palabras, la vicegobernadora Mónica Urquiza cerró con un párrafo de Raúl Scalabrini Ortiz cuando dijo: “Creer, he allí la magia de la vida” e invitó a creer en la dirigencia y “en todos, como artífices de las condiciones para vivir mejor en esta construcción llamada Tierra del Fuego”.