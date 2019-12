La UNTDF amplía el debate por la inclusión de la Discapacidad en la Universidad

De este modo, el objetivo del proyecto fue generar espacios en los que diferentes actores de la sociedad fueguina y la comunidad universitaria reflexionen acerca del lugar que ocupan hoy las personas con discapacidad en nuestra comunidad. Otro de los objetivos fue promover el desarrollo de habilidades a padres, madres, agentes de seguridad y al público en general interesado en adquirir conocimientos que les permitan identificar y prevenir situaciones de violencia y discriminación y de esa manera favorecer y abordar estrategias para la inclusión en diferentes contextos.



Siguiendo esta línea de trabajo en el transcurso de este año se realizaron diversas acciones; entre estas el ciclo de cuatro talleres vivenciales “Especiales Todos” y dos referidos a la educación formal. Se crearon espacios de difusión de trabajos interdisciplinarios e inclusivos abiertos a la comunidad local y a nivel internacional dictados en inglés. Los miembros del equipo participaron de la observación de la muestra de ciencias en lengua inglesa en Ushicana para la inclusión de personas con discapacidad con el asesoramiento de una acompañante terapéutica en la propuesta “Science Club”. Se propició además la participación de una niña con síndrome down en un programa radial como co- conductora.



“Como resultado de este proyecto se pudo comprobar la necesidad imperiosa de generar espacios de discusión y debate sobre la inserción en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sobre la concientización de los diversos que somos como seres humanos; también se evidenció la necesidad de pensar en una accesibilidad universal desde lo edilicio hasta lo educativo y redoblar esfuerzos para que todas las personas puedan llegar a la Universidad”, expresó Ethel ReVello, docente investigadora de la UNTDF y directora del proyecto.



Las actividades del proyecto exigieron una participación dinámica abierta al diálogo permanente. Las mismas estuvieron orientadas a acompañar procesos de educación no formal a través del intercambio de conocimientos de una AT (acompañante terapéutica) y del intercambio de experiencias entre padres de personas con discapacidad, actores de organizaciones no gubernamentales y actores universitarios. Se acercaron, de esta manera, organizaciones locales como “Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad Ushuaia” y organizaciones internacionales como “Callidus” para seguir trabajando en el 2020.



Cabe recordar que el proyecto “Nosotros también queremos” nació como continuación del proyecto de extensión “El deber de construir aulas inclusivas en la lengua extranjera” que se llevó adelante en el año 2018. En conjunto con la asociación de acompañantes terapeúticos “Línea Vida”, la Secretaría de Turismo, la Asociación Civil Fueguina de Profesores de Inglés, y un equipo interdisciplinario formado por representantes de todos los claustros de la UNTDF se decidió continuar trabajando en un proyecto cuyo eje sea la “inclusión”.



Cabe destacar que los Proyectos de Extensión en el ámbito de la Universidad son un instrumento de planificación a través del cual los conocimientos y la experiencia académicas se construyen a partir de requerimientos que surgen de la realidad social. En este caso el eje de este proyecto fue la inclusión de personas con discapacidad, mientras que el objetivo general es generar una transformación por medio de la concientización de la realidad que viven estas personas, con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de esta franja de la sociedad.