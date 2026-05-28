Más de 200 vecinos participan de las escuelas municipales de Deportes de Combate

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, consolidó el área de Deportes de Combate con propuestas de boxeo, judo, karate y kickboxing. La nueva Escuela Municipal de Boxeo ya cuenta con más de 50 inscriptos desde los 10 años.
 
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A través del área deportiva municipal, la ciudad viene impulsando alternativas vinculadas al boxeo, judo, karate y kickboxing, con una creciente participación de vecinos y vecinas. En ese marco, la Escuela Municipal de Boxeo se suma como una de las propuestas con mayor convocatoria, con más de 50 inscriptos desde los 10 años.

El crecimiento de estas disciplinas marca también una decisión política: poner al deporte como herramienta de inclusión, formación y acompañamiento comunitario. No se trata sólo de entrenar, sino de generar espacios donde la disciplina, el esfuerzo y la convivencia tengan un lugar concreto dentro de la vida cotidiana de la ciudad.

Desde la Municipalidad  remarcaron que las escuelas municipales permiten acercar actividades deportivas a distintos sectores de la comunidad, con propuestas sostenidas durante la semana y adaptadas a diferentes edades y niveles de experiencia.

Las disciplinas de combate, además de su desarrollo técnico, cumplen un rol social cada vez más visible. Funcionan como espacios de pertenencia, ayudan a ordenar rutinas, fortalecen la autoestima y ofrecen una alternativa saludable para chicos, jóvenes y adultos.

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