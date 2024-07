Pese al descontento social y con un costo que superará los mil millones, el gobierno de Melella va por la reforma

La Constitución de Tierra del Fuego fue sancionada en 1991, y la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes no es un acto menor. Implica una reconfiguración del marco normativo que rige la vida institucional y los derechos de los fueguinos. En un contexto donde las demandas sociales y las necesidades estructurales se encuentran en un punto álgido, para el gobierno esta reforma se presenta como una oportunidad para ajustar las normas a las realidades contemporáneas, pero la realidad es que la vida de los ciudadanos no se basa en reformas, sino en hacer respetar las leyes existentes. ¿Para qué modificar leyes que después no se cumplen?

Diversos sectores de la oposición cuestionaron tanto el momento elegido para la reforma como las verdaderas intenciones detrás de esta iniciativa. Algunos argumentan que se trata de una maniobra política para consolidar el poder del oficialismo, mientras que otros señalan la falta de un debate público suficientemente amplio y participativo.

La historia de reformas constitucionales en Argentina nos muestra que las buenas intenciones no siempre se alinean con resultados concretos, y que la verdadera transformación requiere más que palabras escritas en un papel.