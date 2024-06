LA FIESTA DE “LA NOCHE MÁS LARGA” OFRECERÁ UNA VISITA NOCTURNA AL JARDÍN BOTÁNICO DE USHUAIA

En un contexto donde un gobierno nacional con mirada unitaria y clasista centraliza decisiones, la lucha por la igualdad de género y la participación federal cobra aún más relevancia. 1300 mujeres peronistas de toda la provincia se congregaron en el gimnasio de empleados públicos de Ushuaia para participar del Encuentro Provincial de Mujeres Peronistas. La jornada, que comenzó a las once de la mañana y finalizó a las cinco de la tarde, contó con la disertación de reconocidas figuras del peronismo como Julia Strada, Sabrina Selva, Lorena Pokoik, Paula Penacca y Claudia Bernazza.

En diálogo con Radio 10 Gustavo Ventura Presidente de la Fundación Argentina Desarrolla y referente del Partido Arraigo y Renovación de Tierra del Fuego afirmó, al hablar de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Ushuaia que “Hay que defender el trabajo de cada Ushuaiense y apoyar la adaptación a los nuevos tiempos que vivimos como son las apps de transporte, de logística o envíos, los choferes y usuarios no son delincuentes, y están hoy forzados a operar en la clandestinidad, con toda la precariedad que eso conlleva. Nosotros creemos firmemente que se debe permitir, que la modernidad y las aplicaciones funcionen con un Estado presente que acompañe. No se puede tapar el sol con la mano y negar la realidad nos llevó en Ushuaia a lugares de mucho atraso con miradas anacrónicas que no nos gustan como sociedad. La competencia es inevitable en todos los ámbitos y nunca es mala, sino que eleva los standards, mejora el servicio y los precios que recibe el cliente”.