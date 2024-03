El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ybars, participó de la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Río Grande celebrada el pasado lunes, en la que respondió a los cuestionamientos en torno a la elección de autoridades del cuerpo legislativo. “El concejal Jonatan Bogado manifestó que no estaba manifestada la voluntad popular en la elección de autoridades del cuerpo que integramos, lo cual me parece bastante irresponsable porque los vecinos esperan que nos dediquemos a trabajar en brindarles herramientas para su bienestar, no para quedarnos en quiénes fueron electos presidente, vicepresidente primero o segundo y quiénes no”, afirmó el edil.