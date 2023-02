“LOS PROBLEMAS QUE MÁS ME PLANTEA LA GENTE SON LA VIVIENDA Y LA OBRA SOCIAL”, dijo BERTONE.

En declaraciones realizadas al programa El Ángel de la Radio de FM Espectáculo, la diputada Rosana Bertone, que viene recorriendo permanentemente la provincia y visitando a la gente en sus casas, señaló que “la gente me conoce y siempre es muy frontal en lo que me plantea”, y agregó que “las necesidades, muchas, las puedo resolver y muchas veces no puedo resolverlas.”