Desde este miércoles se modifican los horarios de atención de los Pasos Fronterizos de Tierra del Fuego

Respecto a la documentación necesaria y obligatoria, se recordó que es preciso completar la declaración Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) online, la cual se puede realizar en el link https://djsimple.sag.gob.cl.



Además, los vehículos que circulan por rutas chilenas deberán contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAPEX), el cual es obligatorio. El mismo puede tramitarse en el siguiente link: https://bit.ly/3XCt4Pt.

La reserva o compra del pasaje para el cruce en la Barcaza podrá hacerse en el siguiente link: http://www.tabsa.cl/portal/index.php/es/.



En caso de viajar con mascotas, se deberá gestionar el certificado veterinario austral. https://www.argentina.gob.ar/…/certificado-veterinario.



Los menores que viajen con uno de sus progenitores, deben estar autorizados por el progenitor que no viaja ante Escribano Público o Sentencia Judicial que así lo disponga.



Asimismo, los DNI deberán estar actualizados, dado que quienes lo tengan vencidos no podrán cruzar la frontera. Los horarios para realizar dicha tramitación en las tres ciudades de la provincia se pueden chequear en el siguiente Link: https://bit.ly/3k0IePQ.



Cabe destacar que para la renovación del DNI a menores de edad, los mismos deberán asistir en compañía de uno de los progenitores. Se recomienda llevar acta de nacimiento.



Por último, si se va a ingresar a ciudades chilenas se recomienda además llevar el carnet de vacunación. Para el caso que se realice solamente el tránsito de país a país, no será necesaria la presentación del mismo.