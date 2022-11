EL SECRETARIO DE ASUNTOS DE MALVINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PARTICIPÓ DE LA MUESTRA DE MALVINAS "ENREDANDO SUEÑOS"

Dicho evento no solo contó con stands de arte, sino que también se llevaron a cabo distintas obras de baile, todas realizadas por los chicos y docentes del establecimiento educativo.

Al respecto Arias comentó que “es muy emocionante ver como los niños, desde edades muy pequeñas, ven e interpretan la Cuestión Malvinas desde el Arte, y eso da esperanza a que nuestro reclamo no caducará el día que nosotros no estemos más". Y finalizó agradeciendo “a los directivos que no solo me invitaron a mi y que junto al presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia Zamora Conrado y los VGM Rossoli Herminio y Tula Juan, sino que nos dieron un espacio para exponer material de nuestro Museo Espacio Pensar Malvinas, con parte de nuestro staff Belén Vargas y Bonetti Jonatan quienes atienden todos los días el Museo, el cual se encuentra abierto de 10 a 17 de lunes a lunes"