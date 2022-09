El intendente de Río Grande debería rever sus acciones políticas y de gestión

“Recorro territorialmente nuestra ciudad y todos los días recibo el reclamo de una gestión lejana a

las demandas sociales, con respuestas insuficientes, que son las que debe contemplar el Ejecutivo municipal, y estamos aún lejos de eso luego de casi tres años de gestión”.

Duré, expresó que “las acciones municipales deben llegar a todos y a todas, siendo la primera respuesta que deben recibir nuestros vecinos y vecinas” a lo que agregó “todos los días recibo, escucho y estoy atendiendo demandas que deben ser resueltas por quien lleva los destinos de la ciudad, sin embargo somos muchos y muchas a los que nos solicitan dar esas respuestas, en su mayoría sociales que el Estado municipal no sé si aún no las escucha o no las ve; aun así nos organizamos y desde nuestros roles cumplimos con nuestra gente”.

En cuanto a las acciones políticas, la senadora y congresal del PJ expresó que “estamos en momentos difíciles, no en momentos de medirnos con el peronómetro” y analizó “En Río Grande hay cuestiones no resueltas en el peronismo, que deberemos resolver; pero cuando lo que está en riesgo hoy es nuestra democracia, los derechos conquistados y el bien común de nuestro pueblo no podemos ir por la vida en la tibieza política, todo lo contrario, es cuando más cerca de la gente tenemos que estar, resolviendo, conteniendo y con el horizonte de la justicia social como prioridad”,

“Hay que responder las urgencias sociales, la de las mujeres, la de los más vulnerables que aún no encuentran respuestas inmediatas, y las buscan en quienes depositaron su voto de confianza y es a nuestra comunidad a la que no le podemos fallar, no solo alcanza con obras para la ciudad, hay una realidad muy preocupante que nos atraviesa y no podemos mirar para otro lado y no está muy lejos del centro de la ciudad, está en los barrios, en el territorio; comprendiendo que cada decisión que tomemos tiene que ser prioritariamente con la gente dentro de nuestras acciones políticas, con humildad, de cara a la gente y sin mezquindades políticas”. puntualizó.