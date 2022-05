BERTONE PLANTEÓ LA NECESIDAD DE FORTALECER EL FEDERALISMO

Además, la exmandataria fue consultada por la situación provincial: “somos la provincia que más fondos recibimos del Gobierno Nacional y somos la que peor la repartimos porque hay un desorden generalizado de la gestión en todas las áreas”, y agregó “se ha triplicado la planta política pero no hay un solo funcionario que escuche y le resuelva los problemas a la gente”. Y dio como ejemplo el cierre y la ausencia de atención de la oficina del Ministrerio de Desarrollo Social de la Margen Sur.

“También hay un enorme presupuesto destinado a obras públicas”, dijo la exgobernadora y agregó “nosotros hemos dejado al finalizar nuestra gestión 130 millones de dólares en el banco de la provincia y eso no se ha visto reflejado en obras públicas.”

Bertone aclaró que “tengo diálogo fluido con los 3 intendentes, gestiono con ellos, trabajo con ellos. Me encargan gestiones en los organismos nacionales. Lo hago con gusto porque sé que ayudo a los municipios” y lamentó que “me gustaría mucho poder ayudar al gobierno de la provincia pero nunca se me ha solicitado una opinión o una gestión concreta.”

“Ojalá se pudieran dejar los agravios y la demonización de lado para poder sumar esfuerzos entre todos en este momento tan difícil”, manifestó.

Bertone lamentó que en un contexto donde hay ingresos récord en la provincia y ayudas especiales del gobierno nacional, no haya un mejor aprovechamiento a nivel provincial.

La exgobernadora señaló que “yo siento una obligación de ayudar al gobierno de la provincia porque es mi provincia y la gente que me elige, los que me votan y los que no me votan, yo trato de representar a todos, y también tengo que escuchar a los que no están siendo escuchados.”

“Yo no soy electa para pelearme con Melella ni para hacer campaña de nada pero creo que el gobernador tiene que escuchar que hay problemas, que las críticas no son para sentirse atacado ni para ponerle palos en la rueda”, dijo y agregó ”yo nunca he puesto palos en la rueda, no hago lo que me hicieron cuando gestioné, pero permítanme decir las cosas que creo que no se están haciendo.”