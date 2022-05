BERTONE: “NO ES POSIBLE QUE EL TRABAJADOR QUE EJECUTA UNA POLÍTICA GANE 100 Y EL QUE LA AUDITA GANE 300”  

En su exposición, Bertone señaló que la formación contínua de las y los agentes públicos “es un tema central, más aún en esta época donde existe, por un lado, una sociedad que a casi 40 años de democracia no ha podido resolver cuestiones básicas, es decir la democracia no ha resuelto sus problemas, y por otro lado una elite política pero que se auto-percibe no-política, que propone prácticamente la desaparición del Estado.” Frente a ello expresó que “debemos admitir que, si esa campaña de demonización encuentra cada vez más adeptos, es porque efectivamente quienes defendemos el rol del Estado como el gran articulador social, el gran igualador de oportunidades, no hemos podido hasta ahora construir un Estado sólido y que, en última instancia, sea defendido y valorado por el conjunto de la sociedad.”



“En ese sentido el proyecto de Formación para una cultura de lo público ‘Ley Hugo Cormick’ presentado por Claudia nos presenta una gran oportunidad de construir una política pública de fortalecimiento estatal con eje en el rol de los trabajadores públicos”, explicó y agregó que esto es así porque “las políticas de Estado las construyen las sociedades de manera democrática con el liderazgo de sus representantes, pero las sostienen los trabajadores públicos que son los que se quedan cuando las gestiones cambian.”



“Esta de por sí ya es una razón de peso suficiente para entender por qué la necesidad de fortalecer el rol de los trabajadores públicos en sus distintas dimensiones: las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral y la formación”, detalló a agregó “para decirlo claramente, los trabajadores públicos que deben ejecutar las políticas perciben salarios y tienen condiciones de trabajo de menor calidad que aquellos que tienen el rol de controlar. Ya sea desde áreas del propio poder ejecutivo, o de entes autárquicos e incluso desde otros poderes del Estado. No es posible que el trabajador que ejecuta una política gane 100 y el que la audita gane 300”.



“Este es un problema de primer orden que es preciso advertir, discutir y corregir, porque la ejecución de políticas es tan importante como el debido control para la transparencia del Estado, y es preciso que no existan estas enormes diferencias que atentan contra el funcionamiento integral de las políticas públicas”, expresó Bertone.



Además, “no es posible que a esta altura el sector privado siga percibiendo al sector público como un peso, y tampoco que el sector público siga percibiendo de modo prejuicioso la actividad privada”, dijo y agregó “el crecimiento y desarrollo armónico y sustentable de nuestro país requiere de una sinergia entre lo público y lo privado, de una complementariedad.”



“Evidentemente hay una enorme incapacidad para organizarnos y sostener acuerdos de largo plazo”, indicó Bertone y agregó “ esa dificultad ha impactado también en el funcionamiento del Estado a pesar de los trabajadores y trabajadoras, que ponen su mayor esfuerzo y compromiso en la mayoría de los casos, pero que muchas veces se van frustrando y van perdiendo su entusiasmo y su motivación producto de la falta de continuidad de las políticas o producto de las injusticias con las que conviven todo el tiempo.”



“Hay una enorme responsabilidad de la política para resolver esta cuestión, y la puesta en debate de una ley con las características de este proyecto que hemos presentado con Claudia es una oportunidad muy valiosa para discutir estos temas”, porque “no hay posibilidad de llevar adelante políticas de estado sin trabajadores y trabajadoras públicos fuertes y comprometidos”.



Por su parte, la diputada nacional MC, Claudia Bernazza, agradeció a la diputada Rosana Bertone y a las Universidades organizadoras por la invitación a disertar sobre el Proyecto.



“Poder generar estos espacios de socialización y presentación del Proyectos. de Ley en las Universidades públicas es un paso fundamental hacia su promulgación, señaló.

“Yo sé que Rosana es una gran aliada en el recinto y junto con el trabajo de los demás integrantes de nuestra bancada podemos seguir dando esta discusión”, indicó Bernazza.



Finalmente, Bernazza afirmó que “la ley jerarquiza la tarea del agente público, y cada provincia, cada municipio puede instrumentarla hacia dentro”.