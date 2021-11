El Reino Unido había ofrecido a la Argentina en 1974 compartir la soberanía de las Islas Malvinas

Hace unos años «La Nación» había revelado la propuesta británica durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, que murió antes de poder concretar el proyecto. La propuesta la hizo el Gobierno británico durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973-74). El destino quiso que el General muriera antes de poder concretar el proyecto. «Aceptemos –confió Perón–. Si ponemos un pie sobre las islas, no nos sacan más. Es una realidad hoy que cada vez que algún partido político plantea una política de acercamiento con los habitantes de las Islas Malvinas, no tardan en aparecer las críticas y a arreciar un discurso que acusa de traición a la patria. Sin embargo, pocos recordamos que un estadista como Ernesto Manuel Campos, gobernador y diputado nacional, efectuó con mucho éxito dicha política, con programas de becas para jóvenes isleños, comunicaciones radiales y hasta vuelos y conexiones aéreas a través de LADE. No sorprendería que hoy, algún iluminado, lo condene y vitupere. Décadas de triunfos diplomáticos, de avances en una transición –reflejada en la propuesta de “soberanía compartida” con enseña patria argentina, británica y de la ONU-, se tirarían por la borda la mañana del 2 de abril de 1982 cuando el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri anunciaría la recuperación de las Islas tras una incursión militar cuyo inicial triunfalismo sería desmentido por la tristeza de la inexorabilidad de los hechos: muertes, carencias y, como denuncian hace algunos años conscriptos, torturas de diversos medios.