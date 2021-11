Cronograma de actividades por el “Mes Azul” destinado a la concientización y prevención de la Diabetes

En un trabajo articulado bajo el Programa Provincial de Control de la Diabetes, a cargo de la doctora Ana Parada, dependiente del Ministerio de Salud, y la Secretaría de Deportes y Juventudes, se buscará promover en toda la población la importancia de la detección y prevención de la diabetes. Se desarrollarán distintas actividades que promuevan el cuidado de la salud, como así también para incentivar el desarrollo de la actividad física,

Comenzando el día 10 de noviembre, se realizará una charla junto al Equipo de Servicio de Nutrición HRRG y CAT y el Servicio de Diabetes y Metabolismo HRRG, en la Delegación de Gobierno en la ciudad de Tolhuin. La misma se replicará en la ciudad de Río Grande el día jueves 11, en el Salón del IPRA. En ambos encuentros se contará con la participación de profesores de educación física, quienes promoverán pausas activas; y además se especificarán cuidados para el pie diabético.

El día 12 de noviembre se realizará una Caminata Saludable en la ciudad de Río Grande, de 09:30 a 12:00 hs. El punto de encuentro será en el frente del HRRG, y se trasladará por distintos espacios de la ciudad. El sábado 13, la actividad se llevará a cabo en Ushuaia, partiendo desde las 14:00 hs hacia La Glorieta del Paseo de las Rosas. En la ciudad de Tolhuin, la caminata saludable se realizará en la Laguna Negra, con horario a confirmar.

Estas jornadas serán abiertas al público, y en el desarrollo de las mismas se realizará medición de la glucosa antes y después, para evidenciar como bajan los niveles tras realizar actividad física.

Siguiendo con las actividades educativas, el día 12 de noviembre se realizará un Taller de Alimentación en la ciudad de Río Grande: en el CAPS N° 6 del barrio AGP será a las 14:30 hs, mientras que en el CAPS N°3 del barrio Margen Sur será a las 14:00 hs.

El domingo 14 se llevará a cabo un rastreo de Glucemias Capilares en los distintos centros de votación de la provincia.

El lunes 15, el Dr. Norberto Fiordomo, del Servicio de Diabetes y Metabolismo del HRRG brindará la charla “Diabetes y Obesidad”, abierta a toda la comunidad. Mientras que el jueves 18 de noviembre se realizará un Taller de Cocina en la ciudad de Tolhuin, en el horario de 10:00 a 14:00 hs.

Para dar continuidad a la promoción de las actividades físicas, el día domingo 21 se realizará una bicicleteada en la ciudad de Río Grande. El circuito iniciará en la rotonda del avión. El día 27 de noviembre se realizará un día de campo para chicos y chicas entre 4 a 16 años de edad, que tengan diabetes tipo 1. Durante ese día, realizarán distintas actividades, además de recibir alimentos saludables.

Además, durante el mes de noviembre, se realizarán testeos gratuitos para la detección de diabetes en las farmacias Moreno (hasta el 13/11), Autofarma (desde el 15/11 al 26/11), Express y del Pueblo I y II (durante todo el mes), todas de la ciudad de Río Grande. Aquellas personas que obtengan un resultado mayor a 140, serán derivados al Hospital, en el siguiente día hábil.

La Dra. Ana Parada, Jefa del Servicio de Metabolismo y Diabetes del HRRG y responsable provincial del Programa de Control de Diabetes, mencionó que “esta campaña es muy importante. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, lo estamos celebrando durante todo el mes; y es importantísimo la prevención en esta patología, que es crónica, que no sabemos que no tiene cura, que es muy prevalente; más del 12% de todos los argentinos padecen diabetes, y de esos, el 40% o 50% no saben que padecen la enfermedad”.

Añadió que “es fundamental que todos tengamos una vida saludable, comer de forma adecuada, hacer actividad física, concurrir periódicamente a los controles de salud; porque es una enfermedad que en principio no tiene síntomas; por eso, lo importante es que si hay factores de riesgo, o enfermedades crónicas, nos acerquemos a hacer un control con nuestro médico de cabecera para poder detectarla tempranamente, tratala y así evitar las complicaciones crónicas que son realmente graves en algunos casos”.

Federico Velázquez, subsecretario de Juventudes, indicó que por su parte que “este trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud es sumamente importante para promover en la sociedad, pero sobre todo en las juventudes, la importancia de detectar de manera temprana la diabetes. Es importante que las y los jóvenes sean conscientes respecto a esta patología, y que puedan llevar adelante hábitos saludables que les permitan mejorar su calidad de vida”.